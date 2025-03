Contributo di solidarietà fino a 5 mila euro. Domande entro il 15 aprile

09/03/2025 18:35:00

L'Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha approvato, il mese scorso, l'Avviso Pubblico per la concessione di un contributo di solidarietà a fondo perduto, una tantum fino all'importo massimo di Euro 5.000,00.



Possono accedere al contributo le famiglie residenti in Sicilia da almeno 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 28 del 18 novembre 2024, art. 28 (20 novembre 2024); con un ISEE anno 2025, relativo alla situazione patrimoniale e reddituale dell'anno 2023, inferiore ad Euro 5.000,00; il richiedente e i componenti del nucleo familiare non devono essere stati sottoposti, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

Le domande devono essere presentate da un componente del nucleo familiare maggiorenne, personalmente o tramite soggetto delegato (incluso un operatore del CAF) munito di delega sottoscritta con firma digitale o autografa del richiedente il contributo, la delega firmata ed i documenti di riconoscimento del delegante e del delegato devono essere allegati all'istanza di contributo.

La domanda di contributo va presentata esclusivamente per via telematica e inviata, completa dei documenti, all'indirizzo https://incentivisicilia.irfis.it accedendo all'apposita piattaforma dedicata mediante SPID di livello 2 o Carta nazionale dei Servizi CNS entro le ore 17,00 del 15 aprile 2025.

I beneficiari del contributo dovranno fare richiesta al proprio Comune di residenza per essere destinati ad attività socialmente utili, tenuto conto del loro stato psico-fisico, in base ad intese concordate tra l’Amministrazione regionale ed i comuni di residenza. Lo svolgimento di tali prestazioni non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato o di pubblico impiego.

Per visionare l'avviso in versione integrale ci si può collegare al link:

https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2025-02/000274-S7.pdf