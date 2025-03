09/03/2025 09:10:00

“Evitare che l’espansione degli impianti di energia rinnovabile possa pregiudicare irreversibilmente le attività economiche più vocate del nostro territorio”.

A dirlo è il Comitato Cittadinanza Attiva Castelvetrano, costituitosi nei giorni scorsi e promosso da Mariano Ferraro, Vincenzo Lipari e Danilo La Rocca, che ha sottolineato come l’eccessiva proliferazione di tali impianti (fotovoltaici ed eolici) abbia “riflessi negativi sulle attività agricole e turistiche”.

Secondo il comitato, la proliferazione di impianti già realizzati ed in via di realizzazione, sarebbe smisurata, al punto da aver già oggi superato abbondantemente in Sicilia la quota fissata per il 2030 dai piani energetici nazionali e regionali.

Da qui l’auspicio della possibilità di attivare una seduta del consiglio comunale di Castelvetrano aperta al pubblico.