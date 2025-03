11 Marzo: Trump rovina le Borse, negoziati in Arabia, migliora Francesco

11/03/2025 06:38:00

E' l'11 Marzo 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• L’effetto Trump scuote le Borse. Wall Street è andata a picco. Il Nasdaq (-4%) ha bruciato 1.000 miliardi di dollari. Le Big Tech, da Alphabet a Nvidia, da Meta a Apple, sono andate a picco. Tesla di Elon Musk è arrivata a perdere il 15%, poi ha chiuso a -7,95. Le Borse europee chiudono in rosso

• Elon Musk ha denunciato «un massiccio attacco informatico contro X». Dice che l’attacco è stato lanciato «da indirizzi IP provenienti dall’Ucraina»



• Dopo la sceneggiata alla Casa Bianca, il negoziato tra Kiev e Washington riprenderà oggi a Gedda, in Arabia Saudita. Zelens’kyj incontrerà Rubio, Witkoff e Waltz. Un fatto inconsueto perché, di solito, i colloqui tra alleati non si tengono in Paesi terzi

• Il giornale francese Le Figaro ha intervistato Nate Vance, cugino di J.D. Vance, ex marine, per tre anni volontario al fronte in Ucraina. Dice che quando ha visto J.D. aggredire Zelens’kyj nello Studio Ovale ha provato un momento di «collera nera»

• Marc Carney, nuovo premier canadese, è l’ex governatore della banca centrale. È il Mario Draghi di Ottawa. L’uomo giusto per tenere testa a Trump

• Gli europei non si fidano più della Casa Bianca. Due giorni fa gli inglesi hanno chiesto di escludere i servizi segreti americani dal progetto di cooperazione tra intelligence. Ora la Germania propone di costituire una rete di 007 europei

• I Verdi vogliono sabotare il piano di investimenti di Merz, impedendogli di modificare la Costituzione per indebitarsi

• Francesco continua a migliorare. Ieri i medici hanno sciolto la prognosi: il Papa «non è in pericolo di vita», ma «il quadro resta complesso», dovrà continuare la terapia farmacologica in ospedale

• I carabinieri hanno trovato un indiano di 48 anni morto sul ciglio della strada nelle campagne di Terracina. Malore? Incidente? Delitto? La procura ha disposto un’autopsia

• L’assessore alla casa del comune di Milano Guido Bardelli – coinvolto, anche se non indagato, nell’inchiesta sull’edilizia in città – si è dimesso dopo un intervento in consiglio comunale

• L’imprenditore Alberto Forchielli ha lanciato un movimento politico centrista di nome Drin Drin: «C’è tanta gente che non sa chi votare». Vuole più start-up, più immigrati e la bomba atomica

• In Romania Georgescu ha presentato ricorso contro la sua esclusione dalle elezioni. In Spagna Vox è sotto accusa per finanziamenti illeciti

• Il palo sotto al quale venne trovato morto Ramy Elgaml è stato smantellato e smaltito dall’Amsa, l’azienda dei rifiuti cittadina

• La Corte d’Assise di Frosinone ha condannato all’ergastolo Roberto Toson e a 24 anni di carcere suo figlio Mattia per l’omicidio di Thomas Bricca, il ragazzo di 19 anni ucciso con un colpo di pistola alla testa il 30 gennaio 2023 mentre si trovava con gli amici per strada ad Alatri

• Il Tribunale di Monza ha respinto la richiesta di archiviazione per il caso di Emanuela Maccarani, allenatrice delle Farfalle, la nazionale di ginnastica ritmica, accusata di maltrattamenti. Ora sarà processata

• La Lazio pareggia 1-1 con l’Udinese e fallisce il sorpasso sulla Juve

• Giovanni Paoli, figlio primogenito del cantautore Gino Paoli, è morto stroncato da un infarto. Era giornalista, direttore di Dillingernews, il sito di Fabrizio Corona. Lascia una figlia di 18 anni. Lui ne aveva 60

• Se ne sono andati anche il giornalista sportivo Elio Corno, già ospite fisso del Processo del Lunedì su Rai 1, l’attore inglese Simon Fisher-Becker, che fece una comparsa in Harry Potter, e il filosofo palermitano Manlio Corselli

Titoli

Corriere della Sera: L’effetto Trump colpisce le Borse

la Repubblica: Trump spaventa le Borse

La Stampa: “Difesa, 200 miliardi dai privati

Il Sole 24 Ore: Trump: «Non escludo una recessione» / Il Nasdaq brucia 1.000 miliardi

Avvenire: «È l’ora di investire / sul cantiere Europa»

Il Messaggero: Ombre Usa, giù Wall Street

Il Giornale: Rivoluzione sui migranti / L’Europa sta con l’Italia

Qn: Kiev pronta alla tregua, gli Usa aprono

Leggo: Rc auto, stangata sui neopatentati

Il Fatto: Eurobomb: Conte contro / Ursula, Elly tra due fuochi

Libero: Il Pd va in piazza con il terrore dei fischi

La Verità: L’Ue ama talmente la democrazia / da difenderla pure dagli elettori

Il Mattino: L’America spaventa i mercati

il Quotidiano del Sud: Trump bocciato dai mercati

Domani: I conflitti d’interessi di Pisani / Un vitalizio anche per sua moglie