Castelvetrano, oggi Francesco Terracina presenta “Mal di Sicilia”

11/03/2025 11:08:00

La Galleria Letteraria "Umano/Oltreumano" prosegue il suo viaggio interdisciplinare con il terzo incontro in programma martedì 11 marzo alle ore 18:00, presso la Chiesa di San Domenico in Castelvetrano.

L’evento, dal titolo “La Sicilia come spazio narrativo: tra memoria e trasformazione”, vedrà la presentazione del libro “Mal di Sicilia” di Francesco Terracina, un’opera che indaga il rapporto tra identità, paesaggio e cambiamento nell’isola. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini, il dibattito sarà introdotto e coordinato da Giuseppe Ivan Undari, Arciprete di Castelvetrano. A dialogare con l’autore saranno Ivana Margarese, docente e saggista, redattrice di “Morel. Voci dall’Isola”, e Valerio Spataro, illustratore e docente presso la Scuola del Fumetto di Palermo.

Le letture tratte dall’opera saranno affidate alla voce di Maria Lombardo, attrice e raffinata interprete, che restituirà al pubblico la profondità del testo attraverso la potenza della parola recitata. Ad arricchire la serata, gli intermezzi musicali a cura di Giovanni Errante Parrino, giovane talento allievo della Maestra Mariella Zancana, che accompagnerà il pubblico con il suo repertorio strumentale. A concludere l’incontro sarà Rosario Marco Atria, presidente della Società Dante Alighieri di Castelvetrano, il quale offrirà una riflessione finale sull’importanza della letteratura nella costruzione della memoria collettiva.

L’incontro è valevole come formazione professionale per i docenti e come credito formativo per gli studenti delle scuole superiori. La certificazione, previa registrazione della presenza, sarà rilasciata dall’Uciim, ente qualificato MIM.