Meteo  Sicilia. Oggi bel tempo, lo Scirocco si è calmato. Domani piove

11/03/2025 08:24:00

Oggi in tutta la Sicilia c'è bel tempo. Domani, mercoledì 12 marzo, arriverà la pioggia. Godiamoci, quindi, questa giornata di sole e di temperature primaverili. Si calma finalmente lo Scirocco. Nel corso della giornata sono previste infatti temperature in ulteriore lieve aumento su Agrigentino, Catanese, Nisseno, Ragusano e Siracusano con temperature massime superiori ai 20° fino a toccare i 25° in alcuni comuni. Attenuazione dei venti di scirocco, mari mossi con moto ondoso in diminuzione a partire dal Tirreno.

Queste invece le previsioni in provincia di Trapani:

Martedì 11 Marzo: generali condizioni di cielo poco nuvoloso o velato, temperatura minima di 13°C e massima di 19°C. Nel dettaglio: cielo poco nuvoloso al mattino e al pomeriggio, nuvolosità innocua alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 19°C, la minima di 13°C alle ore 6. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Ovest-Nord-Ovest con intensità di circa 7km/h, moderati da Nord-Nord-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 13km/h, deboli da Nord-Est alla sera con intensità di circa 9km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 5.9, corrispondente a 803W/mq.

Mercoledì 12 Marzo: giornata caratterizzata da pioggia e schiarite, minima 13°C, massima 17°C. Entrando nel dettaglio, avremo molto nuvoloso o coperto al mattino, deboli rovesci di pioggia al pomeriggio, piovaschi e schiarite alla sera. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 17°C alle ore 11, mentre la minima alle ore 23 sarà di 13°C, lo zero termico più basso si attesterà a 2380m alle ore 21 e la quota neve più bassa, 2020m, alle ore 17. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud con intensità compresa tra 25 e 32km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Sud-Ovest con intensità compresa tra 23 e 32km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 0.5, corrispondente a 242W/mq.