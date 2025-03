Marsala, grandi novità per la processione del Giovedì Santo: ecco da dove uscirà

11/03/2025 13:15:00

Cambia la tradizione a Marsala per la Sacra Rappresentazione del Giovedì Santo, uno degli eventi più attesi della Settimana Santa in Sicilia. Il prossimo 17 aprile 2025, per la prima volta nella sua storia, la processione non partirà dalla Chiesa di Sant'Anna, ma dalla Chiesa del Carmine, nella piazza omonima, recentemente riaperta al pubblico dopo 80 anni.

La decisione è stata necessaria a causa dei lavori di restauro previsti dal PNRR per il FEC (Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno), che stanno interessando proprio la Chiesa di Sant’Anna. Un cambiamento storico che regalerà ai fedeli un'uscita inedita e suggestiva nella splendida cornice di Piazza Carmine.

Un’uscita inedita e un nuovo itinerario

Non solo il punto di partenza cambia, ma anche l’itinerario della processione subirà delle modifiche, che verranno comunicate nei prossimi giorni. Rimane ancora incerto il passaggio da Piazza Mameli (Porta Garibaldi), a causa dei lavori in corso. Nel frattempo, in questi giorni, le prove della processione si stanno tenendo a Villa Damiani, recentemente ristrutturata, proprio per l’indisponibilità di Sant’Anna.

La storia della Sacra Rappresentazione del Giovedì Santo

La processione del Giovedì Santo di Marsala è una delle più antiche e suggestive della Sicilia. Rappresenta le scene della Passione di Cristo, attraverso gruppi statuari portati a spalla e attori in costume d'epoca che interpretano i personaggi evangelici. Questa tradizione ha radici secolari e si distingue per la sua forte partecipazione popolare e il coinvolgimento delle confraternite e delle parrocchie locali.

Ogni anno, il corteo attraversa le vie della città in un clima di intensa spiritualità e raccoglimento, accompagnato dal suono delle marce funebri eseguite dalle bande musicali. L’evento richiama migliaia di fedeli e turisti, rendendo la Settimana Santa marsalese un appuntamento imperdibile nel panorama religioso e culturale della città.

I lavori di restauro nelle chiese di Marsala

Oltre alla Chiesa di Sant'Anna, attualmente interessata dai lavori grazie a un finanziamento di 600mila euro, il Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno ha stanziato fondi anche per il restauro di altre due importanti chiese di Marsala:

Chiesa di San Francesco

Chiesa dell'Itria

Questi interventi rientrano in un più ampio piano di recupero del patrimonio storico-artistico della città, volto a preservare e valorizzare i luoghi di culto che da secoli rappresentano punti di riferimento per la comunità.

L’appuntamento con la Sacra Rappresentazione del Giovedì Santo 2025 sarà dunque un’edizione unica e irripetibile, che entrerà nella storia per il suo inedito percorso e per la sua collocazione straordinaria in Piazza Carmine, in uno scenario suggestivo e carico di significato.