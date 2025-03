80 anni Franco Battiato, esce la nuova biografia “Sacre Sinfonie”

12/03/2025 20:00:00

A ottant'anni dalla nascita di Franco Battiato, uno dei più grandi innovatori della musica italiana, esce "Sacre Sinfonie, Battiato: Tutta la storia", la biografia definitiva firmata da Fabio Zuffanti. Il volume, edito da Il Castello per la collana Chinaski Edizioni, sarà disponibile dal 12 marzo e rappresenta la più completa ricostruzione della vita e della carriera del musicista siciliano, scomparso nel 2021.

Con quasi 500 pagine, il libro offre un viaggio dettagliato attraverso l'esistenza di Battiato, dagli anni dell'infanzia in Sicilia fino all'affermazione come artista di fama internazionale. Attraverso testimonianze dirette, interviste e articoli, Zuffanti ricostruisce la parabola di un autore che ha saputo attraversare generi e decenni senza mai perdere la propria identità visionaria.

La biografia si apre con il giovane Battiato, un sognatore nato in un piccolo paese della Sicilia negli anni '40, il cui talento precoce lo porterà a Milano nel 1964, in cerca di fortuna. I primi anni di gavetta sono segnati da esperienze lavorative disparate e incontri decisivi, come quello con Giorgio Gaber, che lo convinse a chiamarsi Franco per non confondersi con l'amico Francesco Guccini.

L'evoluzione musicale di Battiato è un viaggio attraverso la sperimentazione più audace: dall'elettronica al prog, dalla psichedelia alla new wave, fino a una forma di pop colta e raffinata. Non mancano aneddoti curiosi, come il viaggio a Londra durante il servizio militare per acquistare un sintetizzatore, rischiando gravi provvedimenti disciplinari, o la sua scoperta della meditazione come alternativa alle droghe psichedeliche.

Negli anni '80, con brani come "Centro di gravità permanente" e "Voglio vederti danzare", Battiato dimostra che la musica pop può essere al tempo stesso accessibile e profondamente ricercata. Il suo successo valica i confini italiani, trovando apprezzamenti anche da artisti internazionali come Karlheinz Stockhausen e Frank Zappa.

Ma Battiato è stato molto più di un musicista. La biografia esplora anche il suo interesse per la meditazione, la filosofia, la religione e l'impegno sociale. Tra le tante curiosità emerge il suo essere stato il primo artista pop a esibirsi in Vaticano, il suo sostegno al Partito Radicale e il celebre episodio in cui decise di diventare vegetariano dopo aver comunicato con un pesce.

"Sacre Sinfonie" si rivolge sia a chi desidera scoprire per la prima volta l'universo di Battiato, sia ai fan di lunga data, offrendo una panoramica completa di un artista capace di attraversare le epoche e reinventarsi costantemente. Un libro che rende omaggio alla complessità e al genio di un musicista che ha lasciato un segno indelebile nella storia della cultura italiana.