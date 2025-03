Il nuovo Cda di Birgi. Ombra ancora presidente, FdI si spacca

12/03/2025 06:00:00

Nella giornata di ieri è stato ricomposto il Cda di Airgest, la società partecipata che gestisce lo scalo aeroportuale Vincenzo Florio di Trapani.

A guidare Airgest sarà il presidente Salvatore Ombra, una riconferma. Gli altri due membri della consiglio di amministrazione sono Paolo Torrente e Antonina Martinciglio.

Per Salvatore Ombra, 59 anni, nato a Marsala in provincia di Trapani, laureato in Economia e Commercio a Palermo, con un master in Economia alla Bocconi di Milano, è una riconferma. Era già in carica dal 16 agosto del 2019, periodo a cui è seguito il rientro a Trapani della compagnia aerea Ryanair che precedentemente aveva lasciato lo scalo, portandolo al suo minimo di passeggeri. Negli ultimi due anni, il management uscente è riuscito a riportare il traffico sopra la soglia del milione e a chiudere, per la prima volta nella storia dell'azienda, il bilancio in attivo.

Le parti politiche



La partita per la composizione del Cda era tutta politica, la posizione di Ombra è riconducibile al presidente Renato Schifani, quindi apparentemente Forza Italia, mentre le altre due caselle sono riconducibili a Fratelli d’Italia e alla DC.

I problemi sono stati dentro il partito di Giorgia Meloni, lì le due correnti si sono scontrate. Da una parte Nicola Catania che avrebbe voluto piazzare un nome di stretta sua collaborazione, dall’altra parte il deputato Giuseppe Bica che invece puntava su un altro esponente.

Nella faida interna tra i due rappresentanti di Fratelli d’Italia hanno messo la parola fine Carolina Varchi e Gaetano Galvagno. Il nome fatto dai due rappresentanti è stato quello di Paolo Torrente, che dei due è punto di riferimento in provincia. Torrente è imprenditore, rappresenta la nuova classe dirigente meloniana, ha lavorato in silenzio in questi mesi per far crescere il partito in tutta la provincia. Non è nuovo a strategia. Nelle ultime elezioni amministrative di Mazara ha incassato la vittoria quando nessuno avrebbe scommesso nemmeno nel ballottaggio. Fratelli d’Italia ha rotto con tutto il centrodestra, che è andato smembrato in quota parte con Vita Ippolito e un’altra parte con Nicola Cristaldi, quindi appoggiando la candidatura dell’uscente Salvatore Quinci.

Torrente rappresenta la parte generazionale nuova insieme a Maurizio Miceli, Giampaolo Caruso, Livio Marrocco, gli over quaranta, insomma, a cui i vertici meloniani stanno puntando.

L’avvocata Antonina Martinciglio, conosciuta come Mariella, è invece in quota Democrazia Cristiana. E’ di Mazara - è stata anche candidata a Sindaco con il movimento "I futuristi" di Cristaldi - città che quindi in questo momento vanta due importanti caselle nel Cda di Airgest.

PELLEGRINO. "Esprimo i miei più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione di Airgest. Un particolare apprezzamento va alla meritata riconferma del Presidente Salvatore Ombra, chiara testimonianza dell'eccellente lavoro svolto in questi anni Sotto la sua guida, l'aeroporto di Trapani ha raggiunto traguardi storici, superando il milione di passeggeri e chiudendo per la prima volta il bilancio in attivo. Questi risultati sono frutto di una gestione lungimirante che ha trasformato lo scalo trapanese in un elemento chiave per lo sviluppo economico del nostro territorio. Rivolgo inoltre il mio benvenuto ai nuovi consiglieri Antonina Martinciglio e Paolo Torrente, e al presidente del collegio sindacale Calogero Calamia. Sono certo che, insieme al Presidente Ombra, sapranno affrontare le sfide future con determinazione. L'aeroporto di Trapani rappresenta oggi un asset fondamentale non solo per la nostra provincia, ma per l'intera Sicilia, un volano imprescindibile per la crescita economica e turistica. Il Governo Regionale, guidato dal Presidente Schifani, ha dimostrato ancora una volta grande attenzione per il nostro territorio, sostenendo con scelte di qualità un progetto che sta dando frutti concreti per tutta la comunità siciliana." Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati regionali di Forza Italia.