Vino. La Pellegrino alla Borsa Mediterranea del Turismo

12/03/2025 11:00:00

Pellegrino, storica azienda vinicola fondata nel 1880 e ambasciatrice dell’eccellenza enologica siciliana, partecipa alla XXVIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo (BMT), in programma dal 13 al 15 marzo 2025 presso la Mostra d'Oltremare di Napoli.



Con un approccio innovativo all’enoturismo, Cantine Pellegrino sarà tra i primi produttori vinicoli a proporre alla BMT un’esperienza che fonde vino, cultura e benessere, rafforzando il ruolo della Sicilia Occidentale come destinazione turistica d’eccellenza.

L’azienda sarà ospite presso lo stand del GAL Elimos, insieme ad altre realtà del territorio, per presentare la sua offerta enoturistica e promuovere le eccellenze della Sicilia Occidentale.

Un'offerta enoturistica unica: vino, archeologia e benessere sensoriale

L’esperienza enoturistica di Pellegrino si articola tra Marsala e Pantelleria, coinvolgendo luoghi iconici della produzione vinicola e della cultura siciliana.

Marsala: tra storia e degustazioni immersive

Ouverture e Cantine Storiche: un viaggio nel cuore della produzione vinicola di Marsala, con visite guidate alle cantine storiche e alle collezioni archeologiche, tra cui i calchi della Nave Punica e il museo del carretto siciliano;

I Silos: il vino incontra la cucina d’autore: spazi di archeologia industriale trasformati in luoghi di incontro tra design, cucina e tradizione, con cooking class esclusive;

Il Teatro a Mare nelle Saline Genna: un’esperienza immersiva in cui degustazione e spettacolo si fondono tra mulini a vento e cumuli di sale, in un teatro costruito interamente con materiali naturali

Percorsi benessere e talassoterapia: sessioni di yoga al tramonto tra le saline, massaggi con fanghi salini e trattamenti di talassoterapia presso partner selezionati.

Pantelleria: tra vigne, mare e tramonti mozzafiato

Enoteca Pantesca: uno spazio che riflette l’essenza dell’isola, offrendo degustazioni guidate dei vini da uve Zibibbo, coltivate ad alberello e riconosciute Patrimonio UNESCO

Aperitivi al tramonto: esperienze enogastronomiche esclusive sulla terrazza vista mare, per scoprire i sapori autentici dell’isola

Esperienze esclusive e su misura

I visitatori potranno scegliere tra una vasta gamma di attività, tra cui:

✔ Wine tasting sensoriale alla cieca – un’esperienza che intensifica il gusto e gli aromi del vino

✔ Masterclass sulla storia del Marsala – un viaggio nel tempo tra commerci e tecniche di invecchiamento

✔ Pranzo "A Tavola con…” – un’esperienza conviviale a stretto contatto con i produttori

✔ Escursioni e tour culturali – dalla visita al Parco Archeologico di Lilibeo fino all’esperienza di traghettare sull’isola fenicia di Mozia, nella Laguna dello Stagnone

Un'opportunità strategica per il turismo siciliano

La partecipazione alla BMT rappresenta un passo significativo per Cantine Pellegrino, che si afferma sempre più come punto di riferimento per l’enoturismo esperienziale in Sicilia.

"Vogliamo proporre un modo nuovo di vivere il vino, che sia un viaggio multisensoriale tra storia, paesaggio e benessere. Il nostro obiettivo è attrarre un turismo di qualità, che valorizzi la Sicilia Occidentale in tutta la sua autenticità", afferma Mariachiara Bellina, Wine Tourism Manager.

Essere ospiti dello stand del GAL Elimos consentirà a Cantine Pellegrino di presentare la sua offerta all’interno di un contesto più ampio di promozione territoriale, contribuendo alla valorizzazione del turismo enogastronomico e culturale della Sicilia Occidentale.