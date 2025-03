13/03/2025 07:00:00

"I pensionati e il referendum" è il tema dell'iniziativa che lo Spi Cgil di Trapani terrà oggi, giovedì 13 marzo, all'Hotel President, in via Nino Bixio 1, a Marsala.



I lavori, con inizio alle 9,30, saranno introdotti dal segretario provinciale dello Spi Cgil Franco Colomba, a cui seguiranno gli interventi della segretaria generale della Cgil di Trapani Liria Canzoneri e della segretaria generale dello Spi Cgil Sicilia Maria Concetta Balistreri. Le conclusioni saranno affidate al componente della segretaria nazionale dello Spi Cgil e responsabile del Dipartimento Previdenza Lorenzo Mazzoli.

Nel corso dell'incontro saranno illustrati i contenuti dei cinque quesiti per il Referendum “Votiamo Sì per cambiare l’Italia. Il voto è la nostra rivolta”, per il lavoro, la sicurezza, la dignità, la cittadinanza e la democrazia.