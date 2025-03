 Marsala: il 21 marzo Glocal Sud ospita la proiezione speciale di "Iddu" al Centrale Music Hall

13/03/2025 06:00:00

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema e dell’inchiesta sociale: venerdì 21 marzo, alle ore 19:30, all’interno del Festival del Giornalismo Digitale Glocal Sud (21-23 marzo, Marsala), si terrà la proiezione speciale di Iddu – L’Ultimo Padrino, il film che ha conquistato pubblico e critica. La proiezione avrà luogo presso il Centrale Music Hall, che per una sera tornerà a essere un punto di riferimento per il cinema d’autore.

Il film, ispirato ai famigerati "pizzini" di Matteo Messina Denaro, offre uno sguardo inedito sui codici e sulla mentalità del potere mafioso, raccontandoli attraverso una narrazione intensa e innovativa. Diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, Iddu ha riscosso un grande successo nelle sale, segnando una svolta nella rappresentazione cinematografica della mafia.

Un evento straordinario con i protagonisti del film

A rendere ancora più speciale la serata sarà la presenza dei registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, accompagnati dall’attore Alessio Piazza, dal giovane Alessandro Renda – lo studente marsalese di dodici anni che interpreta il piccolo "Iddu" – e da Giuseppe Prode, direttore del festival 38° Parallelo. Il pubblico avrà così l’opportunità di scoprire il dietro le quinte della pellicola e approfondire le tematiche affrontate nel film.

Un ritorno al grande cinema per il Centrale Music Hall

L’evento segna anche un momento significativo per la città di Marsala: il Centrale Music Hall, storico cinema nato negli anni ’50 e recentemente riqualificato, torna a ospitare il grande cinema, fondendo la tradizione con l’innovazione dell’offerta culturale contemporanea.

I registi: Fabio Grassadonia e Antonio Piazza

Fabio Grassadonia (Palermo, 1968) e Antonio Piazza (Milano, 1970) sono tra i registi e sceneggiatori più talentuosi del panorama italiano. Dopo aver frequentato la Scuola Holden di Torino, hanno avviato un sodalizio artistico che li ha portati a ottenere importanti riconoscimenti internazionali. Il loro primo lungometraggio, Salvo (2013), ha vinto il Grand Prix e il Prix Révélation alla Settimana della Critica di Cannes. Con Sicilian Ghost Story (2017) hanno aperto la Settimana Internazionale della Critica del Festival di Cannes, un primato per un film italiano. Con Iddu, Grassadonia e Piazza proseguono la loro esplorazione delle dinamiche mafiose, adottando un tono grottesco e incisivo per raccontare il potere e l’omertà.

Glocal Sud: il Festival del Giornalismo Digitale

La proiezione di Iddu è uno degli eventi centrali di Glocal Sud, il festival che dal 21 al 23 marzo 2025 porterà a Marsala giornalisti, esperti di comunicazione e nuove tecnologie per approfondire il ruolo dell’informazione nell’era digitale. Organizzato dalla testata TP24 in collaborazione con ANSO (Associazione Nazionale Stampa Online), il festival affronterà tematiche cruciali come la disinformazione, il giornalismo investigativo e l’uso dell’intelligenza artificiale nell’informazione.

Il Programma di Glocal Sud

Venerdì 21 marzo

09:00 | Trapani – Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle Mafie. Una delegazione di ANSO partecipa alla XXX Edizione dell’importante evento, che quest’anno si tiene a Trapani.

15:00 | Sala multimediale complesso di San Pietro – IA, giornalismo e comunicazione: laboratorio con gli studenti dell’IC “Giovanni XXIII – Cosentino”.

16:30 | Sala multimediale complesso di San Pietro – Giornalisti e procure. Regole per lavorare bene insieme. Con Fernando Asaro (Procuratore della Repubblica di Marsala), Valerio Vartolo (Avvocato), Giacomo Di Girolamo (Tp24), Vito Orlando (segretario Assostampa Trapani).

18:00 | Sala multimediale complesso di San Pietro – Il giornalismo digitale, tra corsa al click, rischi e opportunità dell’IA. Con Salvatore Li Castri (Corecom), Marco Giovannelli (Anso), Vittorio Corradino (ODG Sicilia), Giuseppe Rizzuto (Assostampa). Modera Rossana Titone (Tp24).

18:30 | Centrale Music Hall – Colomba Bianca Experience: la Cantina si racconta con i suoi vini.

19:30 | Centrale Music Hall – Proiezione del film IDDU con la presenza dei registi e del cast.

Sabato 22 marzo

10:00 | Teatro Comunale – Giustizia riparativa, la giustizia che rammenda e ricostruisce. Evento a cura di 38° Parallelo con Margherita Asta, Giancarlo Caruso, Marene Ciaccio Montalto, Laura Marcone, Agnese Moro, Marco Bouchard.

10:30 | Sala multimediale Complesso di San Pietro – Fake news: un progetto dell’Università di Palermo per contrastare la disinformazione. Con Ferdinando Trapani, Viviana Trapani, Serena Del Puglia (Università di Palermo), Francesco Appari (Tp24).

11:30 | Sala multimediale Complesso di San Pietro – Stampa e potere: quando i giornalisti raccontano il “palazzo”.

12:30 | Sala multimediale Complesso di San Pietro – Intelligenza Artificiale e dati per il giornalismo online.

15:30 | Sala multimediale Complesso di San Pietro – Virtuali/reali: quando i giornali si fanno comunità.

16:30 | Cantine Florio – La tutela della proprietà industriale e del marchio.

17:00 | Sala multimediale Complesso di San Pietro – Giornalismo sportivo, le storie oltre il tifo.

18:30 | Cantine Florio – Raccontare e difendere le eccellenze dell’agroalimentare.

Domenica 23 marzo

09:00 | Complesso Monumentale di San Pietro – Assemblea ANSO.

12:30 | Complesso Monumentale di San Pietro – Inaugurazione Museo del Disco.

15:00 | Salemi – Festa di San Giuseppe - Contemporanea tradizione.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma del festival: www.glocalsud.it.