Domani ad Alcamo il convegno "Sanità Siciliana: Criticità e Prospettive"

13/03/2025 12:00:00

La sanità siciliana sarà al centro di un importante convegno dal titolo "Sanità Siciliana: Criticità e Prospettive", che si terrà venerdì 14 marzo 2025 alle ore 18:00 presso la Cittadella dei Giovani di Alcamo, in Via Ugo Foscolo 1. L'evento, promosso dal Partito Democratico - Circolo di Alcamo, vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali per discutere delle sfide e delle opportunità del sistema sanitario regionale.

Gli interventi in programma

Il convegno si aprirà con un videomessaggio di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE, che offrirà una panoramica sullo stato di salute del Servizio Sanitario Nazionale, delineando le criticità e le possibili strategie di miglioramento.

Seguirà l'intervento del Dott. Ernesto Melluso, responsabile del Nucleo Provinciale di Palermo della Rete Civica #SalviamoSSN, istituita dalla Fondazione GIMBE. Melluso approfondirà il ruolo della rete civica nel monitorare e migliorare l'efficienza dei servizi sanitari, con particolare attenzione alla realtà siciliana.

A seguire, prenderà la parola l'On. Dario Safina, deputato regionale dell'Assemblea Regionale Siciliana (ARS), che affronterà il tema delle politiche sanitarie regionali e delle iniziative legislative in corso per rispondere alle esigenze dei cittadini.

Non mancheranno gli interventi delle istituzioni locali, con la partecipazione del Sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, che porterà il punto di vista dell'amministrazione comunale sulle criticità del settore sanitario nel territorio alcamese.

Chiuderà il dibattito Domenico Venuti, segretario provinciale del PD, che illustrerà le proposte del partito per migliorare il sistema sanitario locale e garantire un accesso equo e di qualità ai servizi sanitari per tutti i cittadini.

Un momento di confronto

L'evento rappresenta un'importante occasione di confronto tra esperti, politici e cittadini per analizzare lo stato della sanità in Sicilia e individuare soluzioni concrete per superare le difficoltà del settore. La partecipazione di figure autorevoli del panorama sanitario e istituzionale contribuirà a stimolare un dibattito costruttivo e orientato al miglioramento dei servizi sanitari regionali.

L'appuntamento è quindi fissato per il 14 marzo 2025 alle 18:00 presso la Cittadella dei Giovani di Alcamo. Un incontro da non perdere per chi ha a cuore il futuro della sanità siciliana e desidera contribuire attivamente al cambiamento.