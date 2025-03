La Trapani Scherma trionfa a Catania nel Trofeo Promozionale e nella prova a squadre Under 14

13/03/2025 07:00:00

Un weekend di successi per la Trapani Scherma a Catania. Sabato 8 marzo, al Pala Arcidiacono, si è svolto 1° Trofeo Promozionale, in cui i giovanissimi atleti trapanesi hanno dimostrato grande impegno e talento in una competizione che ha visto la partecipazione di più di 100 schermidori provenienti da tutta la Sicilia. Sara Scimemi 9 anni, impegnata nella spada, ha affrontato con grinta la doppia tornata di gironi, mostrando una tecnica affinata e una notevole concentrazione. Bianca Morghese e Francesco Messina di 10 anni hanno invece dato prova di abilità nel fioretto, mettendo a segno stoccate decisive e conquistando molte vittorie. Infine, la piccola Vera Morghese di soli 5 anni si è distinta nell'arma in plastica, dimostrando che la passione per la scherma non ha limiti di età. La gara è stata un'occasione di crescita e confronto per tutti gli atleti Siciliani.

La Trapani Scherma, con la partecipazione dei suoi giovanissimi talenti, ha dimostrato ancora una volta di essere una realtà importante nel panorama schermistico siciliano. Domenica 9 marzo, la società trapanese ha riportato a casa un altro successo di squadra, nell'under 14. La Trapani Scherma si è distinta con orgoglio anche nella prestigiosa prova a squadre under 14, sempre a Catania, tra 34 squadre agguerrite, provenienti da tutta la regione. Due le formazioni competitive: una nel fioretto maschile e una nella spada maschile, dimostrando l'eccellenza e la versatilità dei giovani talenti. Nella spada maschile, la squadra, composta da Lelio Brancato, Gioele Caito e Mario Mascolo ha conquistato un onorevole sesto posto, lottando con determinazione contro avversari di alto livello.

Nel fioretto maschile, la squadra della Trapani Scherma è salita sul podio, facendo risplendere il talento di Vincenzo Fogliana, Antonio Savalli e Carlo Vultaggio, i quali hanno trionfato con una prestazione eccezionale, conquistando un meritatissimo secondo posto. "È stato un risultato che riempie di orgoglio tutta la nostra comunità schermistica, dichiara il Maestro Enzo Morghese. Questi risultati sono il frutto del duro lavoro, della dedizione e dello spirito di squadra che caratterizzano la Trapani Scherma. Continueremo a sostenere i nostri giovani atleti nel loro percorso di crescita, con l'obiettivo di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Forza Trapani Scherma".