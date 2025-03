Marsala, ecco chi sono i vincitori dei Campionati provinciali giovanili di scacchi

13/03/2025 20:00:00

Per i giovani scacchisti della provincia domenica è stata una giornata ricca di emozioni. Si è svolta infatti a Marsala, presso la sede della Asd Lilybetana Scacchi, la fase provinciale del XXXVII Campionato italiano giovanile di scacchi. 28 i ragazzi partecipanti, provenienti da Marsala, Erice e Mazara, che si sono sfidati nelle diverse

categorie: Under 8, 10, 12, 14, 16, 18.

Il torneo, articolato in sei turni di gioco da 30’ a giocatore, era valido per la variazione del punteggio Elo FIDE Rapid e come qualificazione alla finale nazionale CIG 2025 che quest’anno si svolgerà in Sicilia. Nell’Under 8, si è classificato primo Samuele Fazio, della Lilybetana Scacchi, seguito dal mazarese Francesco Sciacca. Nell’Under 10 il primo posto è stato di Edoardo Fontana, della Lilybetana Scacchi, seguito da Giovanni Canale, sempre della società ospitante, e Antonio Bertuglia, dello Scacco Club di Mazara.

Tutto lilybetano il podio dell’Under 12 con Ilaria Canale in vetta alla classifica, seguita da Gioele Sturiano e Gabriele Palermo. Il primo posto dell’Under 14 è stato conquistato da Richard Slesarev, dello Scacco Club Mazara, seguito dai lilybetani Luigi Mancuso e Samuel Struppa, rispettivamente secondo e terzo classificato. Prima femminile invece Elisa Cammarata.

Nell’Under 16, il primo classificato è stato Nicolò Licari (Lilybetana Scacchi), seguito da Enrico Virga, degli Amici della Scacchiera di Erice, e Genovese Gabriel della Lilybetana Scacchi. Infine, nell’Under 18, il podio, tutto lilybetano, è composto da Davide Montalto, primo classificato, Riccardo Casano, secondo classificato, e Giorgio Pugliese terzo.

Si sono qualificati alla fase finale il 25% dei giocatori meglio classificati nei tornei assoluti e il 25% delle giocatrici meglio classificate per ciascuna fascia di età che hanno realizzato almeno il 25% dei punti. La direzione arbitrale è stata affidata all’arbitro Michele Colicchia.