Soffia lo Scirocco, allerta vento in Sicilia: raffiche fino a 100 km/h

14/03/2025 08:26:00

La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo per la Sicilia, valida dalle prime ore di venerdì 14 marzo fino a sabato 15 marzo 2025, a causa di forti venti di Scirocco provenienti da sud. Questi venti caldi porteranno a un significativo aumento delle temperature, con massime che potrebbero superare i 25°C in diverse località dell'isola.​

Le raffiche di vento sono previste particolarmente intense nelle zone settentrionali e occidentali della Sicilia, inclusa Palermo, dove potrebbero raggiungere velocità comprese tra 70 e 80 km/h, con punte localizzate fino a 100 km/h. ​



Le previsioni indicano una giornata tendenzialmente soleggiata su tutta l'isola, con cieli leggermente nuvolosi nel settore centro-settentrionale e nella provincia di Agrigento. I mari saranno molto mossi in diverse aree della Sicilia. ​



A causa delle condizioni meteorologiche avverse, la Protezione Civile raccomanda alla popolazione di prestare massima attenzione e adottare le seguenti precauzioni:​

- Evitare le aree alberate, come parchi e viali, per il rischio di caduta di rami o alberi.​

- Prestare attenzione durante gli spostamenti a piedi, soprattutto in prossimità di cartelloni pubblicitari o edifici pericolanti.​

- Evitare l'utilizzo di monopattini, motocicli e biciclette.​

- Guidare con prudenza e limitare gli spostamenti allo stretto necessario.​

- Non sostare vicino ad alberi, cartelloni pubblicitari, edifici fatiscenti o murature pericolanti.​

È fondamentale rimanere aggiornati sulle condizioni meteorologiche attraverso i canali ufficiali e seguire le indicazioni delle autorità competenti per garantire la sicurezza propria e altrui.