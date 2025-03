La tradizione di San Giuseppe, musica e spettacoli. Scopri il weekend in provincia

15/03/2025 06:00:00

La provincia di Trapani accoglie questo fine settimana una serie di appuntamenti che valorizzano le tradizioni locali e la cultura contemporanea.

A Salemi, la “Festa di San Giuseppe – Contemporanea Tradizione” offre un calendario di cene, trekking archeologici e mercatini, mentre a Gibellina il Triduo di San Giuseppe richiama fedeli e curiosi. In parallelo, eventi culturali a Marsala e Trapani, tra cui spettacoli di magia e mostre di libri antichi, arricchiscono l’offerta territoriale. Scopri di più:

SALEMI - Dal 16 al 23 marzo, Salemi celebra la “Festa di San Giuseppe – Contemporanea Tradizione”, un evento che unisce fede, cultura e gastronomia. Per otto giorni, il centro storico si anima con i tradizionali altari di pane, mostre, spettacoli musicali e percorsi enogastronomici.

Le Cene di San Giuseppe saranno visitabili ogni giorno dalle 9:00 alle 20:00. Gli appuntamenti principali si terranno domenica 16 marzo nella Chiesa di San Giovanni con l’Associazione Giovani di Salemi, mercoledì 19 marzo in Piazza Dittatura con l’Associazione Xaipe e domenica 23 marzo nella Chiesa di San Bartolomeo con l’Associazione Nuova Sicilia Bedda.

Il percorso gastronomico “101 Pietanze – I Sapori nel Borgo” si svolgerà nelle due domeniche della festa, il 16 e il 23 marzo dalle 13:00, nell'Atrio del Collegio dei Gesuiti, offrendo ai visitatori la possibilità di degustare piatti tipici della tradizione.

Tra gli eventi speciali, il Raduno di auto d’epoca è in programma domenica 16 marzo alle 9:15 in Piazza Alicia, mentre domenica 23 marzo dalle 9:00 si svolgerà il Trekking Archeologico su Monte Polizzo. Sempre dedicato agli amanti della natura e della storia, l’Archeotrekking “San Giuseppe, l’arte dei pani” accompagnerà i partecipanti alla scoperta del centro storico di Salemi con due appuntamenti, domenica 16 marzo e sabato 22 marzo alle 16:00.

Le chiese di Sant’Agostino, San Clemente e la Chiesa Madre saranno visitabili grazie all’iniziativa Chiese a Porte Aperte, con orari di apertura dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00.

Durante la festa, il Chiostro di Sant’Agostino ospiterà i Mercatini di Primavera, mentre nella sede della Pro Loco di Piazza Libertà si terranno i laboratori del pane votivo. A fare da cornice all’intero evento, la musica dei gruppi folkloristici e delle bande itineranti, tra cui il Gruppo folkloristico Nuova Sicilia Bedda, la Banda musicale Vincenzo Bellini, la Sud Street Band e Global Music.

GIBELLINA - Domenica 16 marzo a Gibellina si aprono le celebrazioni per la Festa di San Giuseppe. Alle 17:00 si terrà il Triduo di San Giuseppe con Celebrazione Eucaristica nella Chiesa di San Giuseppe. Alle 21:00 seguirà il Rosario di San Giuseppe presso L’Artaru di lu Paisi nell’Aula Consiliare.

CASTELVETRANO - Sesto e ultimo appuntamento con il «PalmosaFest» sabato 15 marzo. La rassegna di arte e letteratura ideata da Bia Cusumano, con la direzione culturale della giornalista Jana Cardinale, ospita, a partire dalle 18,30, all'ex convento dei minimi, lo scrittore Carmelo Sardo, che presenterà il suo ultimo romanzo, "Le notti senza memoria" (Bibliotheka edizioni).

TRAPANI - Sabato 15 e domenica 16 marzo presso Palazzo Cavarretta a Trapani si terrà la 49° esposizione di Amor Librorum.

In esposizione:libri antichi, pregiati, rari a trovarsi, fuori commercio, che spesso sono difficili da reperire anche nel mondo virtuale. I visitatori troveranno sui tavoli anche stampe antiche, fotografie vintage e materiale utile al collezionismo cartaceo.

MARSALA - Andrea Paris torna a Marsala il 15 marzo, alle ore 21.00, con ‘Riapparis’, il suo spettacolo di magia e comicità. Uno spettacolo imprevedibile e adatto a tutta la famiglia.

MARSALA - Domenica 16 marzo alle 21:00, al Teatro Impero di Marsala, andrà in scena Il Ratto delle Sabine, commedia diretta e interpretata da Pippo Pattavina.

Lo spettacolo, tratto dall’opera di Franz Vön Schönthan e riadattato con Orazio Torrisi, promette due ore di comicità e intrecci esilaranti. Biglietti disponibili su www.liveticket.it e info al 3885662176

TRAPANI - Domenica 16 marzo alle 18:30, presso la Chiesa di Sant'Alberto, si terrà un concerto di violino e pianoforte con Franco Mezzena e Stefano Giavazzi. L’evento fa parte della 72ª edizione di MEMA e della 4ª edizione di Trapani Classica. La rassegna è organizzata da Mediterranean Music Association.

MARSALA - È possibile accedere con visite guidate a tre siti: la Chiesa di Santa Maria della Grotta, la Latomia dei Niccolini e l'ipogeo di Crispia Salvia. Orari: sabato e domenica, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Prenotazioni al 351 4849420 o lilibeo@archeofficina.com.

CALATAFIMI-SEGESTA - Domenica 16 marzo 2025 alle 10:30, il Parco Archeologico di Segesta ospita una divertente Caccia al Tesoro per bambini. Guidati da Emilio, l’asinello mascotte, i piccoli esploratori dovranno risolvere enigmi e superare prove per trovare un antico tesoro. L’iniziativa, organizzata da CoopCulture e Minimupa, unisce gioco e storia in un’esperienza educativa unica. Prenotazioni su CoopCulture.

SANTA NINFA - Domenica 16 marzo, dalle 10:30, Santa Ninfa ospita la seconda edizione del Raduno Fiat 500, riservato ai soci con modelli dal 1957 al 1977. L’evento prevede una mostra statica in Piazza Libertà, la visita agli altari di San Giuseppe e un giro per la città.

SELINUNTE - Dal 16 marzo al 30 aprile, il Parco Archeologico di Selinunte aggiorna gli orari di apertura: dalle 9:00 alle 19:00 (chiusura biglietteria alle 18:00).

TRAPANI - Lunedì 17 marzo alle 18:00, presso la Biblioteca Fardelliana di Trapani, si terrà un incontro con Antonella Di Bartolo nell’ambito della rassegna TrapanIncontra 2025, curata da Giacomo Pilati. La dirigente scolastica presenterà il suo libro Domani c’è scuola (Mondadori), che racconta il ruolo della scuola nel cambiamento sociale del quartiere Sperone di Palermo.