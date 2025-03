 Caso referti all'Asp di Trapani, Schifani: "Fatti del genere non devono più verificarsi". Il video

15/03/2025 15:09:00

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso il proprio disappunto e rammarico in merito ai gravi ritardi nella consegna dei referti istologici presso l'Asp di Trapani. Durante un evento a Catania in occasione dell'80esimo anniversario del quotidiano La Sicilia, Schifani ha dichiarato: "Sulla vicenda dei referti in ritardo all’Asp di Trapani sento di scusarmi nei confronti di quelle persone che in questi momenti stanno ricevendo i risultati positivi, purtroppo, sulle loro patologie".

Pur precisando di non avere responsabilità dirette nella questione, il governatore ha ribadito l'importanza di assumersi responsabilità politiche anche per errori non propri. "In politica chi sta al vertice deve assumersi responsabilità anche non proprie, facendo propri anche gli errori e condividendoli. È giusto che ciascuno abbia il coraggio di riconoscere gli errori altrui", ha affermato Schifani, sottolineando che si agirà con estremo rigore nei confronti dei responsabili della vicenda.

I numeri del problema

La percentuale dei referti risultati positivi è del 5%, pari a circa 160-170 casi. Il presidente ha assicurato che si sta procedendo celermente nel contattare le famiglie coinvolte per accelerare l'avvio delle terapie necessarie.

Critiche al piano d'azione dell'Asp di Trapani

Schifani ha espresso perplessità anche sul piano d'intervento in sette punti predisposto dall'Asp di Trapani per fronteggiare l'emergenza. "Forse se i sette punti si fossero messi in atto prima, non staremmo qui a disquisire di questo tristissimo episodio che sta toccando le coscienze non soltanto dei siciliani, ma di tutti gli italiani", ha dichiarato con fermezza.

Infine, il governatore ha ribadito che episodi del genere non possono più ripetersi in Sicilia. "Non possiamo consentirlo, né lo consentiremo", ha concluso Schifani, sottolineando l'impegno della Regione per garantire che situazioni simili non si ripetano in futuro.