La settimana sportiva: la Trapani Shark dei record - Vittoria di misura del Marsala Futsal 

• Basket: la Shark asfalta Trieste 131-88 e riscrive il tabellino dei record della serie A di Basket. In pratica la partita perfetta con record di assist in una partita di serie A (43), record di punti al riposo lungo (70) che apparteneva a Varese, quarto di sempre maggior numero di punti segnati in un match di serie A dopo Milano-Desio del 1990 (136), Livorno-Desio sempre del 1990 (132) e Milano-Napoli del 1987 (132). Frantumati tutti i record stagionali tra cui i punti realizzati dalla panchina (78). Uno spettacolo per gli appassionati trapanesi a cui non sarà sembrato vero assistere a questa incredibile prova di forza dei propri beniamini che con i numeri realizzati avrebbero potuto giocarsela contro una di NBA: 31/42 da 2 punti, 19/26 da 3 punti e 12 punti dalla lunetta. Questo lo score che presenta nove giocatori in doppia cifra: Brown 21, Notae 21, Robinson 14, Yeboah 13, Rossato 13, Petrucelli 12, Eboua 10, Horton 10, Alibegovic 10, Galloway 7. Un grande Gabe Brown fa 100% (3/3 tiri da due e 5/5 tiri da tre). Di seguito la conferenza stampa post partita con i due tecnici:

• Futsal: era una delle gare più difficili del girone di ritorno quella tra Marsala Futsal 2012 e Città di Adrano. E non ha disatteso le aspettative: nella prima parte del match sono stati gli azzurri di Mister Torrejon a inseguire gli ospiti; solo alla ripresa le sorti si sono ribaltate fino all’epilogo finale, con l’Adrano che si è avvicinato pericolosamente al Marsala solo negli ultimi scampoli di gioco. Con questa vittoria il Marsala Futsal mantiene la testa del girone H di serie B a 51 punti in solitaria con 17 vittorie su 18 gare, visto che il Regalbuto ha recuperato questo sabato la giornata di riposo. Sicurlube che incontrerà il Marsala il 5 aprile per l’ultima del Girone, dopo lo stop a causa della Coppa Italia e della gara che gli azzurri giocheranno in terra calabra contro il Polistena il 29 marzo.

• Calcio: quarta sconfitta consecutiva in serie C per il Trapani di Mister Torrente. Un match casalingo dal quale ci si aspettava una reazione da parte della squadra dopo le sconfitte patite nelle ultima tre giornate. Un 1-2 contro il Giugliano che non nasconde l'ormai lungo periodo di difficoltà anche quando ci si contronta con avversarie assolutamente alla portata dei granata. Una stagione deludente anche dal punto di vista iscrizioni. Sembra che anche il Messina verrà escluso dal torneo, cosa che sortirà il sorpasso del'Avellino sul Cerignola. In Eccellenza il big match tra il Marsala 1912 e l'Unitas Sciacca è terminato 0-2 per gli ospiti che hanno premuto sull'accelleratore quel tanto che bastava per aggiudicarsi la sfida dopo la sfortunata trasferta di Coppa Italia a Barletta. Proteste dagli spalti per i continui risultati negativi (al massimo pareggi) che hanno portato il sodalizio azzurro a soli dieci punti dai play out. Credits: foto dal profilo social Trapani 1905.

• Basket serie C: contro la prima della classe Alfa Basket Catania la Nuova Pallacanestro Marsala riesce a disputare un incontro che rimane alla portata della giovane squadra di casa fino al finale, pur priva di Miculis infortunatosi nei primi 2’ di gioco. Gli etnei vanno a +15 nel corso del secondo periodo e comandano per tutto il tempo, ma i lilybetani rimangono in scia grazie alle triple e al gioco in velocità.

Tabellino: Nuova Pallacanestro Marsala - Alfa Basket Catania 77-84 Parziali: 20-28, 25-23, 16-18, 16-15.

Nuova Pallacanestro Marsala: Farruggia 13, Miculis, Cucchiara 5, Patti Papavero A. 2, Donato 5, Linares 9, Gentile 10, Patti Papavero O. ne, Stankovic 5, Angileri ne, Tartamella 20, Niang 8. All. Grillo G.

Alfa Basket Catania: Ruffino ne, Barone ne, Drigo 7, Torrisi 2, D’Aquino ne, Budrys 20, Patanè 17, Pappalardo 5, Janjusevic ne, Barbakadze, Abramo 11, Smorto 22. All. Zecevic. Arbirtri Barbera G. di Trapani e Campanella N. di Monreale (PA)

• Mountain Bike: E’ stato un pieno successo, il sesto appuntamento con l’XCO Finestrelle che Santa Ninfa (TP) ha ospitato. Mentre nel resto d’Italia il clima ha fatto le bizze, uno splendido sole ha accolto i partecipanti alla seconda prova della Coppa Sicilia e del Mediterranea Mtb Challlenge, oltre che del Campionato Interprovinciale Ovest di mountain bike. Sono arrivati da ogni parte dell’Isola per prendere parte alla sfida disegnata all’interno dell’Area Attrezzata Monte Finestrelle, vicino al Parco Natura Avventura. Nella prova principale, quella riservata alle categorie assolute, doppietta del Team Race Mountain con Andrea Virga primo in 56’17”. Andrea Finocchiaro (Team Bike Noto), primo U23, a 2’36”. Alla junior Sofia Eliotropio Filippi, tesserata per il Probike Erice, la prova femminile in 1h13’34”. Una giornata di grande sport considerando anche il gran numero di partecipanti con ben 190 arrivati, un responso considerevole e insolito per il panorama regionale considerando soprattutto i tanti giovanissimi al via. Per il team organizzativo gli impegni però non sono finiti, è già alle porte la Granfondo RWE di Santa Ninfa, programmata per l’1 giugno con la sorpresa del pettorale gratis per la Dolomiti Superbike che andrà a tutti i vincitori di categoria.

• Pallamano: A2, Handball Trapani-Chiaravalle 31-28, le granata tornano al successo Vittoria fondamentale per l’Handball Trapani, che rilancia le proprie ambizioni di classifica, grazie ai due punti ottenuti questa mattina nello scontro diretto con Chiaravalle. Un match tirato, di buon valore tecnico e agonistico, il cui esito, alla fine, ha premiato le ragazze allenate da Laura Avram. Handball Trapani-Publiesse Charavalle 31-28 (17-15). Gara godibile e molto intensa. Ottimo l'impatto di Trapani contro Chiaravalle, che ambisce al salto di categoria. La formazione granata raggiunge anche le cinque reti di vantaggio (17' 12-7). “Questa è una vittoria fondamentale per noi, che è figlia dell’ultima sconfitta di Conversano.

• Tennis: Si è concluso al Sunshine Tennis Club Marsala Morana Salus, il torneo "Open Erboristeria L'Essenza" che ha visto un nutrito numero di partecipanti provenienti da tutta la Sicilia Occidentale che si sono dati battaglia per aggiudicarsi l'ambito trofeo. Nel singolare femminile, ha prevalso, in una finale molto combattuta, la giovane riberese Flavia Schifano sulla trapanese Rosanna Crivello per 76 75. Molto nutrita la partecipazione nel singolare maschile con più di 60 tennisti che sui campi in terra rossa del Sunshine Tennis Club hanno espresso un notevole livello di gioco. Semifinalista a sorpresa Giampaolo Abrignani che qualificatosi dal tabellone di 4^Categoria è riuscito ad arrivare al penultimo atto del torneo, arrendendosi solo al forte Adamo anche a causa di un infortunio all'adduttore dopo il primo set. All' atto finale sono giunti i marsalesi Andrea Adamo ed Enrico Rubino, quest'ultimo è riuscito a spuntarla solo al tiè break del terzo set con il punteggio di 63 26 104, dopo un match senza esclusione di colpi. Ottima la conduzione di gara del Giudice Arbitro Manuela Cudia. Nel mese di Aprile l'attività del club lilybetano continuerà con una serie di tornei del circuito TPRA.