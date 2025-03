Una via per "Licchia". A Trapani una strada per Salvatore Coppola

18/03/2025 06:00:00

Oggi, 18 marzo 2025, Trapani celebra la memoria di Salvatore Coppola, editore, intellettuale e instancabile promotore dei valori della legalità, con l’intitolazione di una strada a suo nome. La cerimonia si svolgerà alle 10:30, nell’area compresa tra via Francesco Petrarca e via Gabriele D'Annunzio, luogo simbolico per la presenza, per oltre vent'anni, della casa editrice da lui fondata, cuore pulsante della cultura e dell’impegno civile in Sicilia.

Un riconoscimento alla sua eredità culturale

L’intitolazione è stata promossa dall’assessore Vincenzo Abbruscato e approvata con decreto del Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, dopo il via libera della Prefettura e della Società italiana per la Storia Patria di Palermo. Un gesto che restituisce alla città un segno tangibile della straordinaria eredità culturale e civile lasciata da Coppola, scomparso il 30 ottobre 2013.

Salvatore Coppola, noto a molti con il soprannome di “Licchia”, ha dato alla parola scritta un significato etico profondo. La sua casa editrice, fondata nel 1983, è stata per trent'anni un punto di riferimento per la cultura, l’antimafia e l’innovazione editoriale, promuovendo autori siciliani e internazionali e diffondendo opere su carta riciclata con un forte impegno ambientale.

I “Pizzini della legalità” e l’impegno contro la mafia

Tra le sue iniziative più note, la collana dei “Pizzini della legalità”, piccole pubblicazioni nate dopo l’arresto di Bernardo Provenzano per dare voce ai familiari delle vittime di mafia. Pina Maisano Grassi, Michele Costa, Giovanni Impastato, Margherita Asta e tanti altri hanno trovato spazio in questi piccoli block-notes da 40 pagine, distribuiti in tutta Italia come strumento di sensibilizzazione.

Nel 2010, con uno slancio di solidarietà e coraggio, Coppola donò una stampante ai ragazzi di Scampia, permettendo loro di realizzare i propri pizzini contro la camorra. Un gesto che negli anni ha portato quei giovani a rilevare il marchio della sua casa editrice, testimoniando il valore del suo operato.

Un editore che ha fatto scuola

Salvatore Coppola ha sempre cercato di innovare il concetto di editoria con progetti come “Accollati un libro”, volumi compatti pensati per essere letti anche in movimento. La sua attività ha coinvolto scrittori, artisti e intellettuali di livello internazionale, da Anthony Fragola e Gaetano Cipolla agli italiani Nicolò D’Alessandro, Giacomo Pilati, Salvatore Mugno, Rocco Fodale, Daniela Gambino, Ninì Ferrara, Augusto Cavadi e tanti altri.

Il ricordo della città

Con l'intitolazione di questa via, Trapani rende finalmente omaggio a un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura siciliana, promuovendo i valori della giustizia, della libertà di pensiero e della resistenza alla criminalità organizzata. Un segnale forte per le nuove generazioni, affinché la sua visione e il suo coraggio continuino a vivere nelle strade della città.