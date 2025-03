Lorenzo Rizzuto coordinatore di Noi Moderati

18/03/2025 20:15:00

Qualche giorno fa, dal suo profilo Facebook, l’avvocato Lorenzo Rizzuto aveva smentito le voci su una sua possibile nomina quale assessore in quota Forza Italia, ricordando di aver abbandonato il gruppo qualche settimana fa, perché “in contrasto con la visione politica e strategica dei vertici provinciali”. Aveva anche sottolineato come il proprio appoggio al progetto politico del sindaco Lentini, “così come l'affetto e la stima nei suoi confronti rimangono immutati”.

Oggi Rizzuto è coordinatore di Noi Moderati a Castelvetrano, grazie alla coordinatrice provinciale Maria Pia Castiglione che sta consolidando la presenza del partito di centro destra nel trapanese.

“Noi Moderati – si legge nella nota diffusa alla stampa dal coordinatore regionale Massimo Dell’Utri - con la guida di Maurizio Lupi e di Saverio Romano dà il suo importante contributo di idee, di iniziative parlamentari e di proposte di legge alla coalizione di centrodestra che governa a Roma e in Sicilia con un consenso crescente da parte dell’elettorato, in una congiuntura molto delicata sul fronte internazionale, ponendosi in modo credibile su tutti i tavoli in cui l’Italia è chiamata ad esprimere la sua posizione”.

Intanto, a Lorenzo Rizzuto il partito ha dato il sostegno e l’augurio di un buon lavoro.