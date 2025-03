 Trapani: oggi la presentazione le libro 'Cose', con protagonista Giovanni Burgarella

19/03/2025 07:59:00

Trapani, mercoledì la presentazione di 'Cose', il libro di Elio Montanari

Questo pomeriggio, alle 17.30, presso la sala Fulvio Sodano di Palazzo D'Alì a Trapani, la presentazione del libro Cose, scritto da Elio Montanari, un'opera che racconta la storia e l'attualità del nostro Paese attraverso le vicende di Giovanni Burgarella, protagonista di un intenso percorso di impegno sociale e politico.

Il libro, edito da Quick Edizioni, rappresenta una testimonianza realistica e commovente sulla vita di Burgarella e sulla tragica scomparsa del fratello. Un racconto che attraversa i temi del lavoro, del sindacato e della mafia, elementi che hanno segnato profondamente la storia del Sud Italia.

Alla presentazione interverranno, oltre all'autore Elio Montanari e al protagonista Giovanni Burgarella, diverse personalità del mondo sindacale: Giovanni Pistorio, segretario della Fillea Cgil Sicilia, Gaspare Giaramita, segretario della Fillea Trapani, e Antonio Di Franco, segretario nazionale della Fillea Cgil. L'incontro sarà moderato dal giornalista Giacomo Di Girolamo.

Un racconto di coraggio e resistenza

Il libro Cose non è solo una narrazione personale, ma un contributo fondamentale per le nuove generazioni di sindacalisti e attivisti. "Un prezioso contributo rivolto alle nuove generazioni di delegati su come imparare ad 'essere sindacato'", ha dichiarato Antonio Di Franco, sottolineando il valore dell'opera. "Questa è una storia di impegno sociale e attivismo politico in una terra difficile, dove ci sono cose che possono abbattere i muri di omertà quotidiana."

La mafia, con il suo potere intimidatorio e le sue alleanze, cerca di soffocare la speranza e la giustizia, ma, come evidenzia Di Franco, esistono luoghi di resistenza che si oppongono con determinazione. "Se ognuno fa la sua parte fino in fondo, si può invertire la narrazione di luoghi, persone e storie che sembrano già scritte. Così si generano fiducia e speranza in un mondo con meno ingiustizie."

L'incontro di mercoledì rappresenta un'occasione importante per riflettere su questi temi e per trarre ispirazione dalla storia di Burgarella, un uomo che ha scelto di lottare per la sua terra e per la libertà di tutti. Un appuntamento da non perdere per chi crede nella forza della testimonianza e nella necessità di continuare a combattere per un futuro più giusto.