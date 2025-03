19/03/2025 12:30:00

Presso la Società Ionica Gym di Catania trentaquattro ginnaste siciliane del settore Gold ed Eccellenza, domenica 15 marzo, hanno preso parte al primo allenamento addestrativo del Centro Tecnico Regionale indetto dal Comitato Sicilia della Federazione ginnastica d'Italia. Per la Asd Marsala Gym Lab tre le presenze; prima esperienza per le allieve di primo livello Juliette Ciaramida e Celeste Licari che seguono la compagna di team Sofia De Filippi, allieva di secondo livello, già alla terza esperienza. Appuntamento molto importante per il settore femminile, volto a fornire le linee guida da seguire, coordinare i lavori delle varie società sportive coinvolte e indirizzare verso un futuro ginnico roseo. Momento di confronto quindi non soltanto per le ginnaste impegnate, le quali possono allenarsi insieme, confrontarsi e consolidare amicizie già nate fra i campi di gara ma anche per i tecnici accompagnatori.

Prestigiosa la convocazione del Tecnico Federale marsalese Gilda Tortorici, da parte del Direttore Tecnico Regionale Daniele Pellegrino, nello staff federale che insieme al Tecnico Nazionale Angela Marchese si è occupato di coordinare i lavori. Così il Tecnico Federale Dott.ssa Gilda Tortorici "Partecipare a questi appuntamenti è un'occasione di crescita molto importante per le ginnaste, le quali possono contare su un'equipe tecnica esperta e confrontarsi con le altre ginnaste del territorio, alcune delle quali militanti nel Campionato di Serie A2 con la Ionica Gym. Lavorare insieme e con altri tecnici è un valore aggiunto, ognuno apporta le proprie competenze ed esperienze. Essere convocata per la terza volta nello staff tecnico federale per me è motivo di orgoglio e un importante riconoscimento". Il suo primo incarico arrivò, infatti, nel 2023, anno in cui insieme al Tecnico Nazionale Angela Marchese fu diretta organizzatrice del CTR Sicilia e nel quale coordinarono più di 150 ginnaste tra Gold e Silver.