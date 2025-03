Anche la segretaria del PD Elly Schlein a Trapani per la XXX Giornata in ricordo delle vittime innocenti di mafia

20/03/2025 18:58:00

Anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, sarà presente domani, 21 Marzo a Trapani in occasione della XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno in Ricordo delle Vittime Innocenti delle Mafie, promossa da Libera e da Avviso Pubblico. Un evento di grande rilevanza che rinnova l’impegno civile nella lotta contro la criminalità organizzata e nel ricordo delle vittime che hanno pagato il prezzo più alto per la giustizia e la legalità.

Elly Schlein, insieme al segretario del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, prenderà parte al corteo che partirà alle ore 9 da Piazza Garibaldi e che si concluderà in Piazza Vittorio Emanuele, dove si terrà la lettura dei 1101 nomi delle vittime innocenti di mafia. A seguire, interverrà Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, con un discorso che sottolineerà l'importanza della memoria e dell'azione concreta contro le mafie.

"Devo ringraziare Elly Schlein perché ancora una volta, da quando è stata eletta segretaria, ha scelto di tornare in Sicilia. Stavolta per presenziare, con Don Luigi Ciotti, alla commemorazione delle vittime innocenti della mafia, in un territorio particolarmente significativo da questo punto di vista, quello di Trapani", ha dichiarato Anthony Barbagallo.

L’evento di quest’anno assume un valore ancora più profondo, poiché coincide con il quarantennale della strage di Pizzolungo, avvenuta il 2 aprile 1985. In quella tragica occasione, un’autobomba piazzata da Cosa Nostra per uccidere il magistrato Carlo Palermo - rimasto miracolosamente incolume - provocò la morte di Barbara Rizzo e dei suoi due figli gemelli, Giuseppe e Salvatore, di soli sei anni.

La presenza della segretaria del Partito Democratico a Trapani conferma l'impegno del PD nella lotta per la legalità e il contrasto alla criminalità organizzata, in un momento storico in cui il ricordo delle vittime deve tradursi in un’azione politica determinata e continua. La partecipazione di Elly Schlein e di Anthony Barbagallo a questa giornata simbolo rappresenta un segnale forte di vicinanza alle comunità siciliane e di sostegno alle iniziative di memoria e giustizia.