20/03/2025 18:02:00

Attesa per domani la relazione degli ispettori ministeriali, che sono stati a Trapani il 18 e 19 marzo. Inviati in Sicilia dal ministro della Salute Orazio Schillaci, obiettivo è quello di far luce su quelli che sono stati i ritardi nella refertazione istologica e quindi appurare anomalie e mala gestio amministrativa e dirigenziale.

Gli ispettori hanno ascoltato i vertici dell’Azienda, partendo proprio dal Direttore generale Ferdinando Croce, oltre ai medici di Anatomia Patologica.

Il manager ha poi prodotto agli ispettori una sua relazione di 15 punti per mostrare i dati del suo operato.

Domani, 21 marzo, la relazione ispettiva ministeriale dovrebbe essere consegnata al Ministro Schillaci, che poi si riserverà ogni azione da intraprendere.