XXX Giornata in ricordo delle vittime di mafia: i commenti e la partecipazione

22/03/2025 18:00:00

In occasione della XXX Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto da Libera e dalle associazioni impegnate nella lotta alla criminalità organizzata.

“La Sicilia ha pagato un prezzo altissimo alla mafia, ma grazie al sacrificio di magistrati, forze dell’ordine, giornalisti e semplici cittadini, abbiamo compiuto passi avanti significativi” – ha dichiarato Schifani. “Tuttavia, la battaglia non è finita: dobbiamo continuare a lavorare affinché la cultura della legalità diventi parte integrante della nostra identità collettiva.”

Il governatore ha ribadito il sostegno della Regione a iniziative volte a contrastare la criminalità e a promuovere una società fondata su giustizia e trasparenza. “Solo attraverso l’impegno di tutti – ha concluso – potremo costruire un futuro in cui la mafia sia soltanto un triste ricordo del passato.”

TURANO: “SCUOLA E UNIVERSITÀ STRUMENTI FONDAMENTALI CONTRO LA MAFIA” - La formazione come arma contro la mafia. È questo il messaggio lanciato oggi dall’assessore regionale all'Istruzione e formazione professionale, Mimmo Turano, in occasione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia.

“Oggi è un giorno importante, che ci invita a riflettere sul ruolo delle istituzioni nella lotta alla criminalità organizzata” – ha dichiarato Turano. “Scuola e università sono strumenti fondamentali per educare alla legalità e formare cittadini consapevoli, costruendo così le basi per una società più equa e giusta.”

L’assessore ha sottolineato gli interventi promossi dal suo dicastero per contrastare la dispersione scolastica e la devianza minorile, come il progetto "Scuole aperte per il territorio", finanziato con 27 milioni di euro, e gli investimenti per la riqualificazione degli edifici scolastici. Inoltre, ha ricordato l’importanza delle collaborazioni con associazioni impegnate nell’educazione alla legalità.

“Per costruire un futuro libero dalla mafia – ha concluso Turano – servono azioni concrete. Ripartire dalle nuove generazioni significa creare un argine contro la cultura mafiosa e promuovere valori di giustizia, trasparenza e solidarietà.”

ANCI - In occasione della XXX Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia, il presidente dell’ANCI Sicilia, Paolo Amenta, ha preso parte alla manifestazione organizzata da Libera e Avviso Pubblico. L’evento ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini, istituzioni e familiari delle vittime provenienti da tutta Italia.

“La manifestazione di oggi rappresenta un’occasione unica per onorare la memoria di coloro che hanno perso la vita per mano delle organizzazioni criminali” – ha dichiarato Amenta. “Si tratta di un momento di riflessione e impegno, che vede istituzioni e cittadini camminare accanto ai familiari delle vittime innocenti, nel nome della giustizia e della verità.”

Durante il corteo, i sindaci siciliani presenti hanno ribadito l’importanza di continuare a contrastare la criminalità organizzata attraverso politiche di trasparenza e iniziative di sensibilizzazione nei territori più colpiti. L’ANCI Sicilia si conferma dunque in prima linea nella battaglia per la legalità, sostenendo azioni concrete per rafforzare la cultura della giustizia e della memoria.

Delegazione della Città di Mazara del Vallo al Corteo nazionale di Trapani - La Città di Mazara del Vallo partecipa alla XX Giornata della Memoria e dell'Impegno in Ricordo delle Vittime innocenti delle mafie, promossa da Associazione Libera e Avviso Pubblico, che quest'anno si celebra a Trapani. Una delegazione del Comune di Mazara del Vallo inviata dal Sindaco Quinci e composta dall'Assessore Rino Giacalone, dal comandante della Pm Vincenzo Bucca con il gonfalone cittadino e vigili urbani in alta uniforme, è a Trapani per rappresentare la comunità mazarese in questa importante manifestazione che è patrocinata dal Presidente della Repubblica e che rappresenta una grande occasione per onorare la memoria di coloro che hanno perso la vita a causa delle organizzazioni criminali. Per l'occasione il Comune di Mazara del Vallo ribadisce il sostegno alle azioni a tutela della legalità ed esprime sostegno e vicinanza ai familiari di tutte le vittime innocenti di mafia, molti dei quali purtroppo ancora ad oggi e ad anni di distanza dagli agguati mafiosi non conoscono ancora la verità sugli autori ed i mandanti di tali agguati criminali.

Il Sindaco Quinci: “La memoria delle vittime innocenti ci impone responsabilità e coraggio” - Mazara del Vallo celebra la Giornata Nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Una giornata di riflessione e responsabilità collettiva, nella quale rinnovare l’impegno collettivo contro ogni forma di violenza, sopruso e criminalità organizzata.

“Questa ricorrenza – dichiara il Sindaco Salvatore Quinci – ci ricorda che il silenzio e l'indifferenza sono alleati delle mafie. La memoria delle vittime innocenti deve spingerci ad agire con responsabilità e coraggio, ogni giorno, per contrastare ogni forma di illegalità e sopraffazione. È una responsabilità che non possiamo delegare ad altri: riguarda tutti noi, amministratori, cittadini, educatori, imprenditori, giovani”.

“La memoria – dichiara il Sindaco Salvatore Quinci – non è mai un fatto privato: è un dovere collettivo, che ci impone di non abbassare mai la guardia. La mafia si combatte con la cultura della legalità, con la partecipazione attiva dei cittadini, con un'amministrazione trasparente e vicina ai bisogni della gente. È un impegno quotidiano, che non conosce pause”.

Il Comune di Mazara del Vallo conferma il proprio percorso di legalità e trasparenza, sostenendo le scuole, le associazioni e le realtà sociali impegnate nella diffusione dei valori di giustizia e rispetto delle regole.

“Ogni giorno – conclude il Sindaco Quinci – è una buona occasione per scegliere da che parte stare. Noi stiamo dalla parte della legalità, dei diritti, della libertà. E continueremo a farlo, insieme ai cittadini onesti che credono in una Mazara libera e giusta”.