22 Marzo: Trump e le uova, i single e le adozioni, proteste in Turchia

22/03/2025 07:34:00

E' il 22 Marzo 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani:

• Trump cadrà sulle uova? La Pasqua si avvicina e l’America, che minaccia dazi, rischia di rimanere senza: chiama il Veneto (e non solo) per chiedere una mano

• Trump ha presentato il caccia di sesta generazione F-47. Ha detto che «le linee guida dell’accordo sull’Ucraina sono state stabilite» e confermato i dazi per il 2 aprile: «Giorno della nostra liberazione»

• Il parlamento tedesco ha approvato in via definitiva la riforma costituzionale per aumentare la spesa militare. Salta così il freno al debito per infrastrutture, clima, difesa

• In estate il governo francese invierà ai cittadini un manuale di sopravvivenza in caso di guerra o altre catastrofi: dal kit di sopravvivenza ai consigli in caso di minaccia nucleare

• La Corte Suprema israeliana ha sospeso il licenziamento del capo dello Shin Bet Ronen Bar. Nentanyahu vuole estromettere la procuratrice che ha presentato ricorso e Katz vuole annettere Gaza

• Continuano le proteste in Turchia per l’arresto del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu. Ieri trecentomila persone sono scese in strada

• Anche in Italia i single potranno adottare bambini stranieri (ma non italiani). Lo ha deciso la Consulta che ha abolito l’articolo della legge che lo impediva. La procedura è lunga

• Il Papa deve imparare di nuovo a parlare. Lo ha detto cardinale Fernandez. Ma anche se la voce è debole sta bene. Un viavai di gendarmi e tecnici lasciano pensare che domani, per l’Angelus, si affaccerà alla finestra

• L’incendio di Heathrow ha paralizzato mezzo mondo: 1.350 voli cancellati, 200 mila passeggeri coinvolti e milioni di danni. Sulle cause, anche l’ombra delle spie russe



• L’ex numero due di Sogei, Paolino Iorio, e l’imprenditore Massimo Rossi hanno patteggiato la pena a tre anni

• Domani sera Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Calafiori e Cambiasso. La sfida sarà dura: la Germania a Dortmund ha perso una volta sola in 50 anni, nel 2006, contro l’Italia

• Lewis Hamilton ha vinto la gara Sprint del Gran Premio di Cina sul circuito di Shanghai, prima vittoria con la Ferrari con la Ferrari. Secondo Oscar Piastri e terzo Max Verstappen. Quinto Charles Leclerc, sull’altra Ferrari

• Valditara vieta l’uso di asterischi e schwa nelle comunicazioni scolastiche: «Sono in contrasto con le norme linguistiche»

• Dal 1° aprile l’ex ministro Gennaro Sangiuliano sarà corrispondente da Parigi per la Rai

• Ieri Matteo Salvini ha chiamato J.D. Vance: 15 minuti per organizzare una visita a Washington e per invitare il vicepresidente alle Olimpiadi

• Sono 388 i residenti dei Campi Flegrei sgomberati per il rischio crollo. Ieri hanno protestato con lanci di uova, sacchetti di spazzatura e pomodori. Presto verranno ricevuti a Roma

• In Islanda la ministra dell’Istruzione si è dimessa. Quando aveva 22 anni aveva avuto una relazione e un figlio con un ragazzo di 15

• In Sudan l’esercito ha ripreso il controllo del palazzo presidenziale. La guerra però non è ancora finita

• In Francia, l’ex chirurgo Joël Le Scouarnec ha ammesso di aver violentato 299 minorenni mentre erano sedati

• A Torino un bambino di 7 anni ha salvato la mamma dalle botte del papà. La donna, egiziana, era segregata da 10 anni

• Due scialpinisti italiani sono morti travolti da una valanga in Svezia

• Federico Cinà si è arreso a Dimitrov nel secondo turno del Master 1000 di Miami. Oggi giocano: Darderi, Arnaldi, Sonego e Berrettini. Nel femminile, Jasmine Paolini.

• È morto George Foreman, la leggenda dei pesi massimi che con Cassius Clay fece la storia della boxe. Aveva 76 anni



Titoli

Corriere della Sera: Adozioni, apertura ai single

la Repubblica: Adozioni / via libera / ai single

La Stampa: I giudici: single, sì alle adozioni

Il Sole 24 Ore: Export: le nuove rotte del made in Italy / passano da Asia, Golfo e America Latina

Avvenire: Impegno quotidiano

Il Messaggero: Ucraina, il piano con l’Onu

il Giornale: Rivoluzione a scuola / vietata la lingua gender

Qn: Trump spinge sulla tregua, c’è l’accordo

Il Fatto: Calderone, una strana / «laurea della domenica»

Libero: Il Pd fa la guerra all’italiano

La Verità: Fa più paura Berlino di Mosca

Il Mattino: Export, nuovi mercati: Sud centrale

il Quotidiano del Sud: Putin, bombe sulla tregua

il manifesto: Overturism

Domani: Famiglie, la rivoluzione dei giudici / «I single possono adottare bambini»