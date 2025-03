Terna punta sulla Sicilia: 3,5 mld per le reti elettriche dell'isola

22/03/2025 06:00:00

l nuovo Piano di sviluppo di Terna, società cardine in Italia per la gestione delle reti elettriche ad alta tensione, punta molto sulla Sicilia. Dei 23 miliardi di euro che Terna conta di investire nei prossimi dieci anni in tutto il territorio italiano, ben il 15% sarà infatti destinato alla Sicilia. Una cifra che ammonta a 3,5 miliardi di euro e che rappresenta il più alto investimento per singola regione previsto nel loro Piano di sviluppo.

Gli obiettivi nel lungo termine sono ambiziosi: si tratta di efficientare le reti di trasmissione dell’energia elettrica per agevolare la transizione energetica e permettere una migliore integrazione delle energie rinnovabili. Un percorso necessario, spiega l’AD di Terna Giuseppina Di Foggia, specie in un contesto in cui è sempre più alto il rischio di saturazione virtuale delle reti, cioè il rischio che le reti di trasmissione vengano intasate dalle richieste di connessione di nuovi impianti rinnovabili e di sistemi di accumulo.

Il progetto di Terna prevede allora un incremento delle capacità di trasporto della rete, anche attraverso lo sviluppo di nuove infrastrutture elettriche, e una maggiore capacità di scambio con i mercati esteri. In Sicilia, tutto ciò si traduce in una serie di interventi i cui lavori – almeno in parte – sono già in iniziati.

Tyrrhenian Link, Elmed e gli progetti di Terna per la Sicilia

La prima opera di Terna in Sicilia è il Tyrrhenian Link, un collegamento composto da due linee elettriche sottomarine in corrente continua a 500 kV, per un totale di 970 km di cavo e una capacità di trasporto di 1.000 MW per ciascuna tratta. I lavori per il cavo sottomarino della Tratta Est, che dal comune di Termini Imerese raggiungerà la Campania, fino al comune di Battipaglia, in provincia di Salerno, sono già stati avviati. «L’operazione rappresenta un’installazione da record», spiegano i dirigenti della società. «È la prima volta che un cavo HVDC (High Voltage Direct Current o corrente continua ad alta tensione, ndr) verrà posato a 2.150 metri di profondità». La Tratta Ovest, lunga circa 480 km, partirà sempre da Termini Imerese ma in direzione Sardegna.

Terna lavorerà poi al Progetto Elmed, la rete elettrica che punta a collegare l’Europa all’Africa. L’infrastruttura sarà sviluppata in collaborazione con STEG, la società nazionale tunisina di elettricità e gas, e si inserisce nell’ambito delle iniziative del Piano Mattei per l’Africa. In Italia, il cavo HVDC partirà dall’approdo di Castelvetrano per arrivare a Mlaabi, nella penisola di Capo Bo, in Tunisia. La stazione di conversione italiana di Elmed sorgerà invece nel comune di Partanna.

È previsto poi un altro elettrodotto (Bolano-Annunziata) per collegare la Sicilia alla Calabria, e migliorare complessivamente la capacità di interconnessione con l’Italia continentale. Infine, alcune opere riguarderanno i collegamenti interni: l’elettrodotto Chiaramonte Gulfi – Ciminna, lungo 172 km, e il Ciminna – Caracoli, miglioreranno il collegamento delle reti tra Sicilia Orientale e Sicilia Occidentale; il progetto Paternò-Pantano-Priolo, lungo 63 km, potenzierà le capacità di Catania e Siracusa; mentre il collegamento Messina Riviera – Messina Nord, di circa 10 km, servirà a ridurre il rischio di interruzioni dell’alimentazione dovute a eventi climatici.

Con questi interventi, Terna mira a potenziare le reti elettriche dell’isola, allineandola agli obiettivi del Piano Nazionale per l’Energia e il Clima al 2030. Oggi la società gestisce in Sicilia oltre 4.500 km di linee ad alta e altissima tensione e 78 stazioni elettriche.

Daria Costanzo