Glocal Sud, successo per la prima giornata. Oggi nuovi eventi del Festival a Marsala

22/03/2025 06:00:00

La prima giornata di Glocal Sud ha superato ogni aspettativa: pubblico numeroso, dibattiti stimolanti e una proiezione da tutto esaurito. Ieri, venerdì 21 marzo, il festival del giornalismo digitale ha preso il via a Marsala, regalando momenti di confronto e approfondimento.

Uno degli eventi più seguiti è stato senza dubbio la proiezione di “IDDU – L’Ultimo Padrino”, il film di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia che racconta Matteo Messina Denaro attraverso il linguaggio del cinema. La sala del Centrale Music Hall era gremita, e il pubblico ha partecipato con grande interesse all’incontro con i registi e il cast, tra cui l’attore Alessio Piazza e il giovane Alessandro Renda. Una serata intensa, che ha dimostrato come il giornalismo d’inchiesta e il cinema possano unirsi per raccontare storie di denuncia e memoria.

La giornata si era aperta con un laboratorio dedicato agli studenti delle scuole superiori di Marsala su intelligenza artificiale e comunicazione. Sempre al Complesso Monumentale San Pietro è stata inaugurata la mostra dell’Ordine dei Giornalisti dedicata ai giornalisti uccisi dalla mafia. Tra i panel, grande attenzione per il confronto su “Giornalisti e Procure: regole per lavorare bene insieme”, che ha visto protagonisti il Procuratore della Repubblica di Marsala Fernando Asaro, il giornalista Roberto Leone (Assostampa Sicilia) e l’avvocato Valerio Vartolo.

Il programma di oggi, sabato 22 marzo

Dopo il successo della prima giornata, oggi Glocal Sud entra nel vivo, con una serie di incontri che metteranno al centro il futuro del giornalismo digitale e l’impatto delle nuove tecnologie.

- Ore 10:00 - Giustizia riparativa: un nuovo paradigma per la società

Teatro Comunale di Marsala

Un tema di grande attualità che sarà affrontato da Margherita Asta, testimone della strage di Pizzolungo, Agnese Moro, figlia di Aldo Moro, e l’esperto di diritto penale Marco Bouchard. Un dibattito che riflette sul concetto di giustizia non solo come punizione, ma anche come strumento di riconciliazione sociale.

- Ore 10:30 - Fake news e disinformazione: il progetto dell’Università di Palermo

Sala Multimediale di San Pietro

Con Ferdinando Trapani, Serena Del Puglia e il giornalista Francesco Appari, si parlerà di come riconoscere e contrastare la disinformazione, sempre più pervasiva nell’era digitale. Con un progetto dell'Università di Palermo.

- Ore 11:30 - Stampa e potere: quando i giornalisti raccontano il “palazzo”

Sala multimediale San Pietro

con Alfredo Pecoraro, Ansa, presidente di Stampa parlamentare siciliana

Dario Safina, Deputato Regionale

Vito Orlando, presidente regionale Gruppo Uffici Stampa della Fnsi

coordina: Rossana Titone, Tp24

- Ore 12:30 - L’intelligenza artificiale e dati per il giornalismo online

Complesso Monumentale San Pietro

L’IA è una minaccia o un’opportunità per il giornalismo? Un tema centrale nel dibattito attuale, che verrà affrontato da Riccardo Saporiti e Francesco Appari, esperti di dati e innovazione nel settore dell’informazione.

- Ore 15:30 - Quando i giornali diventano comunità

Complesso Monumentale San Pietro

I giornali non sono più solo strumenti di informazione, ma spazi di aggregazione e confronto. Ne parleranno Christian Rocca (Linkiesta), Marco Giovannelli (Materia), altri esperti, analizzando il futuro dell’informazione digitale.

- Ore 17:00 - Giornalismo sportivo: le storie oltre il tifo

Sala Multimediale di San Pietro

Un racconto che va oltre i risultati sul campo, con Flavio Tranquillo e Paolo Ortelli, insieme a protagonisti dello sport locale come Norbert Biasizzo (Handball Erice) e Lino Giangrossi (Marsala Volley).

Il festival Glocal Sud continua a offrire momenti di confronto e crescita, con incontri che spaziano dall’innovazione tecnologica al giornalismo d’inchiesta, fino alla narrazione sportiva e sociale.

Marsala è capitale del giornalismo digitale per tre giorni. Per il programma completo e gli aggiornamenti sugli eventi, visita www.glocalsud.it.