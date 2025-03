Oggi ad Alcamo la terza e ultima giornata del Ciokowine Fest 

22/03/2025 09:00:00

Si conclude oggi la terza edizione del Ciokowine Fest, la Festa del Vino e del Cioccolato, che ha animato la città di Alcamo per tre intense giornate all’insegna del gusto e della cultura. L’evento che si è svolto tra Piazza Ciullo, il Collegio dei Gesuiti e il Castello dei Conti di Modica, vede oggi il finale presso l’Aula Consiliare del Comune di Alcamo, con la partecipazione delle istituzioni regionali, comunali e dei partner della manifestazione.

Alla giornata conclusiva prenderanno parte i rappresentanti della Camera di Commercio di Trapani, Confcommercio, Unioncamere Sicilia e il Consorzio per la Tutela del Cioccolato di Modica IGP, oltre a numerose personalità del mondo della cultura siciliana. Un appuntamento importante che ha ribadito il ruolo centrale della manifestazione nella promozione del territorio e delle sue eccellenze.

Nato da un’idea di Erasmo Longo e Giuseppe Fiore dell’Associazione STS, e realizzato con il contributo di STS e Agave Spettacoli di Andrea Randazzo, il Ciokowine Fest si è confermato un evento di punta nel panorama enogastronomico siciliano. La kermesse ha offerto un’esperienza coinvolgente con degustazioni, laboratori didattici di cucina, cooking-show, spettacoli dal vivo e intrattenimento per tutte le età, ponendo l’accento sulla valorizzazione del vino e del cioccolato come simboli della tradizione e della creatività siciliana.

L’edizione 2025 ha segnato un ulteriore passo avanti nella crescita dell’evento, attirando un pubblico sempre più numeroso e consolidando Alcamo come meta privilegiata per gli amanti del buon cibo e delle eccellenze locali. Gli organizzatori hanno già espresso entusiasmo per le future edizioni, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente l’offerta culturale e gastronomica della manifestazione.