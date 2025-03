Il 28 marzo a "Finestre sul mondo" a Marsala" l'incontro "La Riforma della magistratura"

23/03/2025 12:05:00

Un importante incontro pubblico si terrà a Marsala il 28 marzo per discutere della riforma della magistratura, un tema che potrebbe cambiare profondamente il sistema giudiziario italiano. L'Associazione "Comitato per la Difesa della Costituzione-Trapani" continua il suo impegno nella campagna referendaria promossa dalla CGIL, che culminerà con il voto dell'8 e 9 giugno. Tuttavia, l'attenzione dell'Associazione non si limita a questo appuntamento elettorale, ma si estende anche alle riforme costituzionali attualmente in discussione in Parlamento. Tra queste, particolare rilevanza assume la riforma della magistratura, un tema di fondamentale importanza per l'assetto istituzionale del Paese.

Questa riforma inciderà profondamente sul sistema giudiziario italiano e, di conseguenza, sulla vita quotidiana dei cittadini. Tuttavia, il dibattito pubblico appare ancora limitato, e la consapevolezza dell'impatto che tali cambiamenti potranno avere è scarsa. Per questo motivo, il "Comitato per la Difesa della Costituzione-Trapani" ritiene essenziale informare i cittadini e stimolare la discussione su questo tema cruciale.

A tal fine, è stato organizzato un incontro pubblico in collaborazione con l'Associazione Nazionale Magistrati di Marsala. L'evento offrirà l'opportunità di approfondire le questioni legate alla riforma, chiarire eventuali dubbi e fornire ai cittadini gli strumenti per una partecipazione consapevole al dibattito democratico.

L'incontro si terrà:

Venerdì 28 marzo alle ore 17:30

presso i locali di "Finestre sul Mondo" in via Sibilla 36 a Marsala.

Interverranno esperti del settore giudiziario: Dr. Fernando Asaro, Procuratore della Repubblica di Marsala; Dr. Massimiliano Alagna, Giudice del Tribunale di Marsala e Segretario della locale sottosezione dell'A.N.M.; Dr. Giuseppe Lisella, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Marsala

L'incontro sarà coordinato da Corrado Carpintieri, Presidente del Comitato per la Difesa della Costituzione.

L'evento rappresenta un'importante occasione per comprendere meglio le implicazioni della riforma e per esercitare il diritto al voto in modo informato e consapevole. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per contribuire attivamente alla difesa dei principi costituzionali e alla tutela della democrazia.