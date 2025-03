24 Marzo: Francesco in Vaticano, colloqui per la pace, Trump e Musk al wrestling

• Papa Francesco ha lasciato il policlinico Gemelli dopo 38 giorni di ricovero. Prima di tornare a casa Santa Marta, in Vaticano, ha voluto fermarsi davanti a Santa Maria Maggiore, per lasciare dei fiori alla Madonna

• A partire da ieri al Ritz Carlton di Riad, in Arabia Saudita, è cominciata una nuova tornata di colloqui tra americani, russi e ucraini

• I diplomatici cinesi a Bruxelles stanno sondando gli europei per capire se c’è la possibilità, per la Cina, di partecipare a una forza di interposizione in Ucraina

• Donald Trump e Elon Musk sono andati assieme a un incontro di wrestling e sono stati accolti da un’ovazione

• Ieri mattina la palazzina al civico 43 di via Vitellia, a pochi passi dall’ingresso di Villa Pamphili, Roma, è esplosa. In tutto sono quattro gli appartamenti rasi al suolo dal crollo, causato da una perdita di gas. Ferito un turista scozzese di 54 anni

• In questi giorni, dopo le polemiche per le parole di Giorgia Meloni, il Manifesto di Ventotene è il terzo libro più venduto su Amazon in Italia

• Il primo ministro canadese Mark Carney ha indetto elezioni anticipate: si andrà alle urne il 28 aprile

• Jeff Bezos si sposerà quest’estate su una barca al largo di Venezia

• Tony Effe, indagato insieme a altre sette persone per una rissa fuori da una discoteca in Costa Smeralda, al momento è in vacanza alle Maldive con la fidanzata, l’influencer Giulia De Lellis. Al suo ritorno dovrà decidere se farsi interrogare dai magistrati, affidare la sua difesa a una memoria o avvalersi della facoltà di non rispondere

• Nella notte di mercoledì ladri si sono introdotti con piccone e scalpello nella cantina del ristorante stellato Caino, a Manciano, Grosseto, e hanno portato via bottiglie di vino per 80 mila euro

• A Sesto San Giovanni, Milano, un ragazzo di 21 anni, che aveva annunciato su TikTok di voler diventare donna, travolto dagli insulti, ha preso la pistola del padre, guardia giurata, e si è sparato

• Carlo Papi, il padre del giovane sbranato da un’orsa in Trentino il 5 aprile 2023, è rimasto coinvolto in un frontale in una galleria. È ricoverato in ospedale in gravissime condizioni

• All’alba di sabato, in provincia di Bergamo, quattro giovani di 19 anni tornavano dalla discoteca, la loro auto è finita sulla carreggiata opposta e si è schiantata contro un camion: due di loro sono morti sul colpo, una è in fin di vita

• Un brutto incidente d’auto anche in provincia di Salerno. Per una tragica fatalità due amici sono morti in un frontale. Si tratta di Luca Minella, 25 anni, e Samuel Auricchio, 24, entrambi del paese di Roccadaspide

• Germania-Italia è finita 3 a 3. Era il ritorno dei quarti di finale di Nations League e, visto che all’andata avevamo perso 2 a 1 in casa, l’Italia è eliminata dal torneo

• La Juventus ha esonerato Thiago Motta. Il nuovo allenatore sarà Igor Tudor

• Al Gp di Cina le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, arrivate rispettivamente quinta e sesta, sono state squalificate per irregolarità alle vetture

• Mattia Furlani ha vinto l’oro nel salto in lungo ai mondiali di atletica al chiuso. È il suo primo oro in un evento internazionale

• A Miami Carlos Alcaraz è stato eliminato dal belga David Goffin. Non riuscirà a prendere il posto di Sinner come numero 1 al mondo.

• È morta Valentina Lazzeri, una degli ultimi superstiti della strage di Sant’Anna di Stazzema. Aveva 97 anni

• È morto anche Gianfranco Barra, attore, volto popolare di tanti film, caratterista di vaglia che ha lavorato con registi come Steno, Dino Risi, i fratelli Vanzina, fino a Pupi Avati

• Se ne è andata anche Kitty Dukakis, ex first lady del Massachusetts. Moglie di Michael Dukakis, candidato democratico alle presidenziali del 1988. Aveva 88 anni



Titoli

Corriere della Sera: Ucraina, trattativa in salita

la Repubblica: Tajani Lega, nuova lite

La Stampa: L’America riabilita Putin

Il Sole 24 Ore: Terzo settore / Onlus alla svolta / in prima linea / sanità e assistenza

Il Messaggero: Il pollice su del Papa

Il Giornale: Trump: la pace solo con me

Qn: Scontro continuo tra Lega e Tajani

Leggo: Gaza, superati i 50 mila morti

Il Fatto: «La riforma aiuta i criminali / e mortifica i cittadini onesti»

Libero: Alla sinistra prudono le mani

La Verità: I democratici Prodi e Bertinotti / tirano libri e insulti alla destra

Il Mattino: Bentornato a casa

il Quotidiano del Sud: Droghe, la svolta letale

Domani: La doppia consulenza in Enasarco / Conflitti di interesse, Caputi da record