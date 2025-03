 Attenzione alla nuova truffa telefonica del curriculum

24/03/2025 22:00:00

Negli ultimi tempi si sta diffondendo in Italia un nuovo schema di truffa telefonica che prende di mira chi cerca lavoro. La chiamata proviene solitamente da un numero italiano e, una volta risposto, si attiva una voce registrata che afferma: "Salve, abbiamo ricevuto il tuo curriculum". Successivamente, il destinatario viene invitato a salvare il numero e a spostare la conversazione su WhatsApp.

Questa truffa colpisce in modo particolare chi è attivamente alla ricerca di un impiego, rendendo più credibile il messaggio ricevuto. Le persone in cerca di lavoro potrebbero infatti non conoscere tutti i numeri delle aziende a cui hanno inviato la candidatura e quindi essere più inclini a proseguire l'interazione. Tuttavia, l'obiettivo dei truffatori rimane sempre lo stesso: ottenere dati sensibili, accedere ai conti correnti delle vittime o persino farsi inviare somme di denaro. Questo metodo ricorda altre truffe telefoniche, come quella diffusa alcuni anni fa in cui un malintenzionato fingeva di essere un familiare in difficoltà e chiedeva un aiuto economico.

Secondo testimonianze raccolte da diverse fonti, tra cui il Corriere della Sera e Il Fatto Quotidiano, chi prosegue la conversazione su WhatsApp si trova di fronte a un presunto rappresentante di un’agenzia per il lavoro o di un’azienda. Spesso viene promesso un impiego, ma in realtà l’intento è solo quello di ottenere informazioni personali. In alcuni casi, la vittima riceve un link per compilare falsi moduli aziendali, mentre in altri le viene proposta un’opportunità di investimento su piattaforme online sospette con la promessa di guadagni rapidi.

Per difendersi da questa truffa, è fondamentale adottare alcune precauzioni. Innanzitutto, è consigliabile verificare l’autenticità della chiamata contattando direttamente l’azienda o l’agenzia citata. Inoltre, in caso di dubbio, è possibile segnalare il numero sospetto alla polizia postale per contribuire a contrastare queste attività fraudolente.

Rimanere vigili e diffidare di comunicazioni non verificate è il modo migliore per evitare di cadere vittima di raggiri sempre più sofisticati.