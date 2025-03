Otto giornate di squalifica per il capitano della Folgore: maxi stangata per Bertoglio

25/03/2025 21:42:00

Mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti della Folgore, e in particolare del suo capitano Christian Bertoglio, protagonista – in negativo – della sfida di domenica scorsa contro il Lascari Cefalù. Nonostante la vittoria dei rossoneri, l’espulsione rimediata in campo da Bertoglio si traduce oggi in una squalifica record: otto giornate fuori.

Il comunicato

Il comunicato ufficiale della LND Sicilia parla chiaro e non lascia spazio a interpretazioni: “Squalifica per otto giornate al calciatore Christian Bertoglio per atto di violenza nei confronti di un avversario, nonché per grave e reiterato contegno irriguardoso, offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro, dopo l’espulsione”.

Un mix di condotte gravi – in campo e dopo il cartellino rosso – che ha spinto il giudice a infliggere la sanzione massima prevista per casi del genere.

Anche in Serie C è tempo di squalifiche pesanti

E restando nel calcio siciliano, anche in Serie C il Giudice Sportivo ha usato il pugno duro: quattro giornate di stop per Daniele Liotti, terzino del Trapani, espulso nel match contro la Cavese per una condotta violenta a gioco fermo. “Lo colpiva con uno schiaffo sul collo e poi, con particolare forza e violenza, con uno schiaffo al volto” – si legge nella motivazione.

Pur in assenza di conseguenze fisiche per l’avversario, il gesto e la sua reiterazione hanno portato alla decisione di applicare quattro giornate di squalifica, considerando anche la “delicatezza della parte del corpo attinta”.