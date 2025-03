Europa Verde denuncia la pessima gestione del verde pubblico a Marsala e scrive al sindaco Grillo

25/03/2025 18:30:00

Il tema della gestione del verde pubblico torna al centro del dibattito politico cittadino grazie a un intervento di Europa Verde, che ha indirizzato una lettera al sindaco Massimo Grillo sollevando una serie di criticità sugli interventi di potatura e abbattimento degli alberi in città.

"Il verde urbano influisce sulla qualità della vita e sul benessere dei cittadini. Assistiamo però ad interventi che lo riducono (abbattimenti) o lo danneggiano (potature drastiche)", scrivono i rappresentanti del circolo marsalese di Europa Verde, Roberta Pulizzi e Nicola Mulè.

Nella nota i due rappresentanti di Europa Verde puntano il dito contro alcune recenti operazioni sul patrimonio arboreo cittadino, come la drastica potatura dell’eucalipto nello slargo tra il lungomare e via delle Sirene e delle jacarande di Porta Garibaldi e via Sibilla. "Quest’ultimi interventi sono solo un esempio del diffuso modo di operare sul verde cittadino. Si tratta di un inutile costo (economico e ambientale) togliendo alle piante la loro superficie verde e anche la possibilità di fiorire", denunciano.

Nel documento, Europa Verde chiede conto all’amministrazione comunale del regolamento del verde pubblico (se esistente), del numero e della qualifica degli operatori addetti alla sua manutenzione, nonché delle competenze del dirigente tecnico responsabile di questi interventi. "Invitiamo l’Amministrazione ad avvalersi di professionisti che apportino contenuti innovativi nella gestione delle aree verdi urbane", si legge ancora nella lettera.

La questione viene posta come un'urgenza non solo ambientale, ma anche politica: "Migliorare gli spazi verdi pubblici implica cura e sostenibilità delle città, implica dunque una nuova visione del paesaggio urbano, che - come elemento fondamentale del territorio - merita molta attenzione".

Europa Verde richiama il Comune al rispetto delle normative nazionali, in particolare il Decreto Ministeriale Ambiente del 10 marzo 2020 sui "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico", e chiede un incontro per discutere le strategie future.

"La corretta tutela del verde urbano è azione politica indicativa di una più ampia sensibilità ambientale, su cui Europa Verde intende avere costante attenzione", concludono Pulizzi e Mulè.