 Anno scolastico 2025/26: in Sicilia si torna sui banchi di scuola il 15 settembre

26/03/2025 17:03:00

Il nuovo anno scolastico in Sicilia prenderà ufficialmente il via lunedì 15 settembre 2025. È quanto stabilito dal decreto firmato dall'assessore regionale all'Istruzione, Mimmo Turano, che definisce il calendario per tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nell'Isola.

Le attività didattiche si concluderanno martedì 9 giugno 2026, per un totale di 206 giorni di lezione, che potranno scendere a 205 nel caso in cui la festa del Santo Patrono cada in un giorno scolastico. Un'eccezione è rappresentata dalla scuola dell'infanzia, che continuerà le sue attività fino al 30 giugno 2026, con la possibilità per gli istituti di mantenere aperte solo le sezioni necessarie a garantire il servizio tra il 10 e il 30 giugno.

Festività e sospensioni delle lezioni

Il calendario scolastico siciliano prevede le consuete festività nazionali, mentre le vacanze natalizie si svolgeranno dal 23 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026. Per le festività pasquali, gli studenti avranno una pausa dal 2 al 7 aprile 2026.

Una novità significativa riguarda il 15 maggio, giorno della festa dell'Autonomia Siciliana. In questa data non è prevista la sospensione delle lezioni, bensì attività specifiche di approfondimento sullo Statuto della Regione Siciliana, sulla storia dell'isola e sul tema dell'autonomia.

Flessibilità e autonomia scolastica

Il decreto regionale concede margini di flessibilità ai singoli istituti. I Consigli di circolo o d’istituto potranno modificare le date di inizio e sospensione delle attività didattiche in base alle esigenze del Piano dell’offerta formativa, garantendo il recupero delle lezioni in altri periodi dell’anno scolastico. Scarica qui il decreto.