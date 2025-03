E' il 27 Marzo 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei giornali.

Politica Internazionale

Proteste a Gaza contro Hamas: Centinaia di persone sono scese in strada a Gaza per manifestare contro il governo di Hamas. Si ipotizza che le proteste siano sostenute da Fatah o da alcuni clan locali. Israele sta inviando messaggi SMS ai manifestanti per incoraggiarli a proseguire.​

Visita di Vance in Groenlandia: Il vicepresidente statunitense J.D. Vance si unirà alla moglie Usha durante la sua visita in Groenlandia, limitandosi però alla base americana di Pituffik. In un podcast, l'ex presidente Donald Trump ha ribadito l'interesse degli Stati Uniti per l'acquisizione dell'isola: «Dobbiamo averla».​

Dazi statunitensi sulle auto: A partire dal 2 aprile, le auto importate negli Stati Uniti saranno soggette a dazi del 25%, esclusi i pezzi di ricambio.​

Pubblicazione delle chat sugli Houthi: La rivista "The Atlantic" ha pubblicato gli screenshot di una chat di gruppo in cui si discutevano i bombardamenti contro gli Houthi.​

Modifiche alla missione Artemis: La NASA ha rimosso dal programma della missione Artemis del 2027 i riferimenti al «primo uomo nero» e alla «prima donna» che avrebbero dovuto mettere piede sulla Luna.​