Il M5S chiede il dibattito in aula all'Ars su referti Asp e sanità iin Sicilia

27/03/2025 09:30:00

La richiesta di un'aula speciale sulla crisi della sanità siciliana, più volte avanzata dal Movimento 5 Stelle, è stata ribadita in Assemblea Regionale dal capogruppo pentastellato Antonio De Luca.

"L'aula speciale sul tema non è più rinviabile" ha dichiarato De Luca, sottolineando l'urgenza della discussione alla luce degli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto la sanità regionale. "E non solo per gli incresciosi e imperdonabili fatti di Trapani, che comunque non riguardano solo Trapani. Ci sono tantissime questioni sul tappeto che meritano di essere ampiamente discusse al cospetto dei siciliani."

Tra i temi che il M5S intende portare in discussione figurano le lunghe liste d'attesa, il caos dei pronto soccorso, la situazione della cardiochirurgia pediatrica di Taormina, i rilievi della Corte dei Conti sulla gestione delle terapie intensive e semi-intensive e la recente classifica ministeriale sui Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), che relega la Sicilia agli ultimi posti in Italia.

"Sono questioni che vanno affrontate alla luce del sole", ha aggiunto De Luca. "Non è più possibile proseguire nel silenzio assoluto alla ricerca di capri espiatori. Quando non c'è nulla da nascondere non ci si nasconde dietro al nulla."

Il Movimento 5 Stelle chiede quindi che già dalla prossima settimana si tenga un dibattito a Sala d'Ercole alla presenza del Presidente della Regione e dell'Assessore alla Salute, affinché si faccia chiarezza sulle problematiche che affliggono il sistema sanitario regionale e si individuino soluzioni concrete per risolverle.