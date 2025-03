27/03/2025 12:00:00

Domenica 23 marzo 2025, il team marsalese Star Cycling Lab dei fratelli Stella, protagonista su tutto il territorio regionale. La squadra divisa, tra Sicilia occidentale Memorial Giorgio di Palermo e Sicilia orientale Mediofondo Hybla di Avola, ha saputo raccogliere il massimo. Ad Avola, accompagnati dal DS Dario Sessa, Felice La Grutta e Giulia D'Aguanno classificata prima con oltre 4 minuti di vantaggio sulla seconda donna, dopo essersi anche aggiudicata il premio per il GPM, punto della gara in cui ha fatto la differenza, e staccato le avversarie. A Palermo, Riccardo Li Vigni, Riccardo Sammaritano, Nicolò Bonafede e Ninni Stella nella doppia veste di tecnico e corridore, si aggiudica la vittoria della classifica categoria, dopo una gara di altissimo profilo, tentando piu volte l'attacco da lontano. Il presidente Francesco Stella si dice "Sono fiero ed emozionato, dichiara il Presidente Francesco Stella, siamo al punto dove volevamo essere in questo momento della stagione, abbiamo già iniziato a raccogliere i frutti di un lungo inverno i cui i ragazzi hanno lavorato sodo, ma il bello deve ancora arrivare". Prossimo impegno il Memorial Lucchesi di Messina in cui il team sarà impegnato anche con le categorie agonistiche giovanili.