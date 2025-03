28 Marzo: "volenterosi" divisi a Parigi, proteste e arresti ad Istanbul 

28/03/2025 07:01:00

E' il 28 Marzo 2025.

UCRAINA, GUERRA E DIPLOMAZIA

La riunione della «coalizione dei volenterosi» a Parigi si è conclusa con un punto fermo: saranno confermate le sanzioni contro la Russia. Ma l’idea di una «forza di rassicurazione» europea in Ucraina non ha trovato unanimità. Macron, promotore dell’iniziativa, ha dovuto ammetterlo.

Meloni ha ribadito che nessun soldato italiano andrà sul campo, ma ha proposto che al prossimo vertice partecipi anche una delegazione statunitense. Intanto, oggi il vicepresidente Usa J.D. Vance arriva in Groenlandia. Putin, commentando la visita, ha detto che «le mire americane sull’isola non sono affatto stravaganti».

DAZI E SCOSSE NEI MERCATI

Il 2 aprile scatteranno i dazi Usa sulle auto, il 3 maggio su molte componenti. L’annuncio ha già colpito le case automobilistiche americane, escluse Tesla e le aziende che producono solo internamente. Ferrari ha deciso di aumentare del 10% i listini sul mercato statunitense per compensare l’impatto.

MEDIO ORIENTE

Continuano le proteste contro Hamas nella Striscia di Gaza. Israele sta sostenendo le manifestazioni con invii di sms ai residenti, invitandoli a ribellarsi all’organizzazione. Le proteste potrebbero essere sostenute anche da clan locali o da Fatah.

Negli Usa, due dottorandi accusati di simpatie pro-palestinesi sono stati arrestati dagli agenti per l’immigrazione. L’Atlantic, nel frattempo, ha pubblicato gli screenshot della chat di gruppo dove membri dell’amministrazione Trump discutevano delle operazioni contro gli Houthi.

FRANCIA

L’accusa ha chiesto 18 mesi di carcere per Gérard Depardieu, imputato per violenza sessuale. In un altro procedimento, sono stati richiesti sette anni per l’ex presidente Nicolas Sarkozy. In Algeria, intanto, lo scrittore Boualem Sansal è stato condannato a cinque anni per «diffusione di notizie false».

CRONACA INTERNAZIONALE

A Amsterdam un uomo ha accoltellato cinque persone per motivi ancora ignoti. In Egitto, sei turisti russi, tra cui due bambini, sono morti nell’affondamento di un sottomarino turistico nel Mar Rosso. Re Carlo d’Inghilterra è stato ricoverato per affrontare gli effetti collaterali delle cure per il cancro.

ITALIA

È stato arrestato Franco Alfieri, ex presidente della Provincia di Salerno, per voto di scambio. A Ostia, arrestato un giovane accusato di aver incendiato sette stabilimenti balneari: ha dichiarato di averlo fatto «perché sentiva voci».

Il ministro della Cultura Giuli ha annunciato il taglio dell’IVA sui beni artistici. Salvini ha rilanciato l’idea di un censimento nazionale degli autovelox.

Jeff Bezos, per il suo matrimonio previsto a Venezia in giugno, ha prenotato cinque hotel e tutti i taxi acquei della città.

SPORT

Berrettini è stato eliminato ai quarti del Miami Open da Taylor Fritz. Jasmine Paolini è uscita anche lei. L’NBA vuole organizzare un torneo europeo nei prossimi anni, simile alla Champions League.

CULTURA E LUTTI

Sono morti Pierluigi Nicolin, architetto e direttore di “Lotus”; l’attore Clive Revill; e Lisa Jane Smith, autrice della saga di “The Vampire Diaries”.