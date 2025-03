Buongiorno24 del 28 Marzo 2025

28/03/2025 09:15:00

Controlli dei Carabinieri a Trapani e Castelvetrano: denunce, droga e violazioni Intensificati i controlli nel Trapanese: i militari hanno individuato e denunciato diverse persone per reati legati a droga e mancato rispetto degli arresti domiciliari.

Trapani, incendiava rifiuti nella Riserva delle Saline: arrestato 50enne L'uomo è stato sorpreso dalla Capitaneria di Porto mentre dava fuoco a rifiuti speciali nel cuore della riserva naturale. Arrestato per combustione illecita di rifiuti.

Marsala, incidente in via Trapani: feriti tre giovani Uno scontro violento tra una moto e una bici ha causato tre feriti nella tarda serata di ieri. Coinvolti un 18enne, una ragazza di 15 anni e un giovane ciclista straniero. Non sono in pericolo di vita.

Matteo Renzi arriva in Sicilia: tappe ad Agrigento, Mazara e Marsala Il leader di Italia Viva oggi nell'isola per affrontare i temi caldi: flop di Agrigento capitale della Cultura, caos sanità a Mazara, e crisi idrica e agricola a Marsala.

Differenziata, balzo avanti della Sicilia: più contributi ai Comuni Cresce di quasi quattro punti la raccolta differenziata nell’isola. Il Consorzio CONAI nel 2023 ha versato circa 48 milioni ai comuni siciliani per incentivare una gestione più virtuosa dei rifiuti.

