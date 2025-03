Erice ospita il Simposio Scientifico sulle Malattie Rare

28/03/2025 12:00:00

Sabato 29 marzo 2025, la Fondazione Ettore Majorana di Erice diventerà il fulcro di un'importante giornata di studio e confronto scientifico sulle malattie rare. Nella Sala Conferenze della storica istituzione si terrà, dalle 9.00 alle 16.00, il Simposio Scientifico sulle Malattie Rare: Dalla Ricerca all’Applicazione Clinica e Terapie, promosso e finanziato interamente dall’Ordine dei Biologi della Sicilia.

L’iniziativa, curata nel programma e nell’organizzazione tecnico-scientifica dall’Ordine professionale regionale, sarà coordinata dalla professoressa Maria Piccione, associato di Genetica Medica dell’Università di Palermo e dirigente medico presso l’AOOR Villa Sofia-Cervello, e dal dottor Giovanni Polizzi, dirigente biologo dell’ASP di Trapani e consigliere dell’Ordine dei Biologi della Sicilia.

Il simposio si propone come occasione di riflessione e aggiornamento per la comunità scientifica e medica, ma anche come momento di sensibilizzazione per il pubblico più ampio su un tema di grande rilevanza: quello delle malattie rare. Durante la giornata interverranno relatori di rilievo internazionale, esperti in diversi ambiti della ricerca e della clinica, per discutere delle sfide e delle opportunità legate alla diagnosi, alla cura e all’assistenza dei pazienti affetti da patologie rare.

L’evento assume un significato particolare proprio per la scelta della sede: la Fondazione Ettore Majorana, riconosciuta a livello mondiale come punto di incontro tra cultura e scienza, ospita un appuntamento che intende rafforzare il legame tra la ricerca e la sua concreta applicazione nella pratica clinica quotidiana.

Il simposio rappresenta anche un passo verso una maggiore consapevolezza pubblica, sottolineando l’importanza della ricerca scientifica e della diffusione di informazioni affidabili, in un settore che riguarda milioni di persone nel mondo ma che spesso resta ai margini dell’attenzione.