  Palermo, ippodromo sequestrato per mafia. A Marsala, invece, si costruisce con il Pnrr

La lotta alla mentalità mafiosa, Montanti: "un impegno quotidiano per la coscienza collettiva"

"La lotta alla mentalità mafiosa non si vince senza un forte sentimento della Coscienza Offesa, che ciascuno di noi deve tenere vivo e far crescere ogni giorno di più. E non solo dinanzi ai delitti e ai massacri opera della mafia...