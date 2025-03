 Favignana: ecco le foto sul set del colossal "The Odyssey"

30/03/2025 00:20:00

Elicotteri in volo, una ricostruzione di una antica nave in legno nel porto, grandi capannoni al campo base. C'è tutto questo e tanto fermento a Favignana che fa da sfondo all'imponente set di "The Odyssey", il colossal cinematografico di Christopher Nolan che porta sullo schermo il viaggio di Ulisse attraverso una lente epica e visionaria. E per raccontare quel mondo sospeso tra mito e mare, la produzione ha scelto un angolo preciso del Mediterraneo: la Sicilia occidentale. Nalla gallery allegata gli scatti del fotografo Ezio Cairoli sul set.

Le riprese del film si stanno svolgendo in alcuni dei luoghi più suggestivi dell'isola di Favignana, scelta per le sue acque cristalline e la sua atmosfera senza tempo. Alcune delle scene più spettacolari sono ambientate a Cala Rossa, Cala Azzurra, Cala del Bue Marino e presso il Castello di Santa Caterina.

Il cast di "The Odyssey" è stellare: Matt Damon vestirà i panni di Ulisse, affiancato da Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron, Robert Pattinson e Lupita Nyong'o. Gli attori sono stati avvistati tra Trapani e Palermo.

La produzione del film è un'importante opportunità per il turismo e l'economia locale, portando l'attenzione internazionale sulle bellezze della Sicilia. Christopher Nolan, noto per la sua attenzione ai dettagli e alle riprese in formato IMAX, ha scelto di girare molte scene utilizzando tecnologie avanzate per esaltare il paesaggio naturale e l'atmosfera epica della storia.

L'uscita del film è prevista per il 17 luglio 2026 e l'attesa è già altissima. Con un mix di azione, dramma e scenari mozzafiato, "The Odyssey" promette di essere una delle pellicole più ambiziose mai realizzate sul mito di Ulisse.