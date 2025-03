 Noto capitale del Folklore: riconoscimento a Pietro Pellegrino per la musica con "a Quartara"

31/03/2025 15:30:00

La città barocca di Noto si è trasformata in un palcoscenico vibrante di tradizioni popolari, ospitando la Rassegna di Musiche e Canti Folklorici ed Etnici organizzata dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari (FITP), con il prezioso supporto del Comitato FITP Sicilia. L'evento, che ha attirato musicisti e gruppi da ogni angolo d'Italia, ha celebrato la ricchezza e l'importanza del patrimonio culturale immateriale del nostro paese.

L'organizzazione di questa rassegna è stata resa possibile grazie all'instancabile impegno del Presidente regionale FITP, Vincenzo Amaro, e del Vice Presidente Davide Tarantino, del Tesoriere Egidio Fichera, del Segretario Giuseppe Restivo e dell’Assessore Nazionale Angelo Scolaro il cui lavoro e dedizione hanno garantito il successo della manifestazione. Il loro sforzo è stato fondamentale per creare un evento che ha saputo valorizzare al meglio le tradizioni popolari.

La rassegna ha visto esibizioni di altissimo livello, culminando in una sentita premiazione che ha riconosciuto l'eccellenza e la passione dei partecipanti. Tra i protagonisti, spicca il Gruppo Folklorico "Marsala Antica", che ha conquistato ben due secondi posti in diverse categorie, dimostrando un'eccezionale maestria e dedizione.

Un momento di particolare emozione è stata la consegna del prestigioso riconoscimento VITC (Valore Identificato Tradizionale Culturale) da parte dei delegati IOV Italia Section Partner Unesco. Questo premio è stato conferito a Pietro Pellegrino, membro del gruppo "Marsala Antica", per la sua straordinaria abilità nel suonare "a Quartara", uno strumento tradizionale siciliano che incarna l'anima della cultura popolare. Pietro Pellegrino, visibilmente commosso, ha voluto sottolineare l'importanza di preservare e tramandare questo inestimabile patrimonio.

Oltre ai successi di "Marsala Antica", la rassegna ha visto trionfare "I Tammorra", che hanno conquistato il primo posto in una categoria, e ha premiato anche il suo giovane musicista: Emanuele Di Vita, al quale è stato assegnato il premio “Santino Merrino” come miglior fisarmonicista. La presenza dei delegati IOV Italia ha conferito all'evento un'ulteriore autorevolezza. Marcello Perrone (Vice Presidente), Andrea Addolorato (Presidente della Commissione Festival), Francesco Gatto (Presidente della Commissione Comunicazione) e Giuseppe Restivo (Consigliere) hanno contribuito a rendere questa edizione un successo memorabile. La rassegna di Noto si conferma un appuntamento fondamentale per la valorizzazione del folklore italiano, un'occasione per celebrare la diversità culturale e per rafforzare il legame con le nostre radici.