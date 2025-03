Trapani: per 15 studenti del “Da Vinci-Torre” orientamento in Svizzera presso l'Aviotrace

31/03/2025 21:30:00

Un’opportunità formativa di grande valore ha coinvolto quindici studenti dell’IIS “Da Vinci-Torre”, appartenenti sia alla sezione Aeronautica che a quella Industriale. Accompagnati dalle docenti Elda Morico e Vincenza Genco, i ragazzi hanno intrapreso un Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) all’estero, presso la prestigiosa Aviotrace di Mendrisio, in Svizzera. L’esperienza, iniziata il 27 marzo e destinata a concludersi il 9 aprile, rappresenta un’importante occasione di crescita personale e professionale.

Un’esperienza formativa unica nel settore aeronautico

Il PCTO all’estero permette agli studenti di applicare le conoscenze acquisite a scuola in un contesto internazionale, ampliando le proprie competenze tecniche e trasversali. Aviotrace, azienda leader nel settore dell'aviazione, offre un ambiente altamente specializzato e all'avanguardia, ideale per approfondire le dinamiche della manutenzione aeronautica.

Nel corso dell’esperienza, i giovani hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino le attività di manutenzione degli aeromobili, partecipare a lezioni teoriche e pratiche tenute da esperti del settore e prendere parte a visite aziendali dedicate al mondo aeronautico. Questi momenti di apprendimento permettono agli studenti di entrare in contatto diretto con le realtà lavorative del settore, preparandoli in modo concreto al futuro professionale.

La dirigente dell’IIS “Da Vinci-Torre”, Vita D’Amico, ha espresso grande soddisfazione per questa esperienza, sottolineando l’importanza di occasioni formative come questa: “Questa è una straordinaria occasione di crescita personale e professionale per gli studenti, che potranno arricchire il loro curriculum vitae e acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro. Siamo grati ad Aviotrace per aver aperto le porte ai nostri studenti e per aver offerto loro questa preziosa esperienza formativa.”

Grazie a questa esperienza di PCTO, i quindici studenti hanno avuto la possibilità di confrontarsi con un ambiente lavorativo di alto livello, sperimentando in prima persona l’importanza della formazione continua e dell’innovazione tecnologica nel settore aeronautico. Un’iniziativa che, senza dubbio, lascerà un segno significativo nel loro percorso scolastico e professionale.