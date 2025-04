1 Aprile: Le Pen condannata, bruciati 245 miliardi per i dazi, 2000 morti in Myanmar

01/04/2025 07:03:00

E' il 1° Aprile 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

POLITICA INTERNAZIONALE E UE

Marine Le Pen è stata condannata a 4 anni per frode sui fondi europei ed è stata dichiarata ineleggibile per 5 anni. Non potrà quindi candidarsi alle presidenziali francesi del 2027. La sentenza ha suscitato forti reazioni tra i leader sovranisti europei, tra cui Giorgia Meloni («Chi ama la democrazia oggi non può gioire»), e anche da Elon Musk.

In Israele, nuovo capitolo del Qatargate: due collaboratori di Benjamin Netanyahu sono stati arrestati per corruzione legata a fondi esteri.

L’Unione Europea ha espresso sostegno all’Italia per il trasferimento dei migranti in Albania.

GUERRA E TENSIONI GLOBALI

La guerra dei dazi imposta da Trump ha fatto bruciare 245 miliardi di euro alle Borse europee in una sola seduta. L’oro ha toccato i 3.100 dollari l’oncia. In Italia, l’inflazione è tornata a crescere.

Putin ha annunciato l’arruolamento di 150.000 nuovi soldati ma si è detto disponibile a trattare con Trump.

Secondo l’Economist, Zelens’kyj sarebbe disposto a indire elezioni già quest’estate, a patto che venga dichiarato un cessate il fuoco.

La procura di Milano ha ufficializzato l’apertura di un’inchiesta sul drone che ha sorvolato il centro ricerche di Ispra (Varese). Il ministro Crosetto ha parlato di «guerra ibrida».

CRISI UMANITARIE E TERREMOTO IN MYANMAR

Continuano a salire le vittime del sisma in Myanmar. Sono oltre 2.000 i morti confermati, ma si teme un bilancio ben più alto. Mancano cibo, acqua, medicine e cresce il rischio epidemie.

CRONACA ITALIANA

A Messina è stata uccisa una ragazza di 21 anni, accoltellata probabilmente da un ex partner che non accettava la fine della relazione. L’uomo è ricercato.

A Trieste è stata uccisa una donna di 89 anni da una conoscente, fermata dai carabinieri.

A Foligno una donna di 43 anni è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso il padre per “liberarsi di lui”.

A Orbassano, in provincia di Torino, un operaio è morto schiacciato da un armadio blindato.

Crescono le denunce per episodi di violenza domestica e femminicidi: secondo i dati diffusi dalle questure, in media uno ogni tre giorni.

GIUSTIZIA E INCHIESTE

È stato fissato al 9 aprile il maxi incidente probatorio sul caso Garlasco.

A Torino sono stati condannati 18 militanti del centro sociale Askatasuna. Tuttavia, il reato di associazione a delinquere non è stato riconosciuto.

Sempre a Torino, una ragazza di 14 anni ha sfregiato con un coltello una coetanea, incidendole una “v” sul volto, probabilmente ispirata al film “V per Vendetta”.

Continuano a emergere episodi imbarazzanti legati a Romano Prodi, dopo il caso dei capelli tirati a una giornalista: avrebbe insultato un barista e, anni fa, anche un altro cronista.

ECONOMIA E LAVORO

Il governo ha annunciato lo stanziamento di 32 milioni per allestire carceri modulari e nuove celle.

Cresce l’aspettativa di vita in Italia: l’Istat certifica un aumento che farebbe slittare di tre mesi l’età pensionabile. Il governo studia un decreto per evitarlo.

In Italia la fecondità è scesa al minimo storico, con 1,18 figli per donna. Le famiglie sono sempre più piccole.

Aprile segnerà l’inizio del risiko bancario italiano: Unicredit continua la trattativa su Bpm, mentre Mps è pronta a rilanciare sull’asse Mediobanca–Generali.

ISTRUZIONE

Gli esami di maturità inizieranno il 18 giugno. Il voto in condotta sarà determinante.

Il test d’ingresso a Medicina è stato ufficialmente abolito: la selezione avverrà dopo il primo trimestre in base ai risultati.

ESTERI E VATICANO

Papa Francesco ha nominato tre nuovi santi, uno dei quali originario della Papua Nuova Guinea.

CULTURA E MEDIA

Jessica Morlacchi ha vinto l’edizione 2025 del Grande Fratello.

A Roma, una concessionaria Tesla è stata incendiata: Elon Musk parla di «atto terroristico».

Musk ha anche annunciato la donazione di due milioni di dollari a elettori dichiaratamente pro-Trump.

SPORT

Nel posticipo di Serie A, Lazio e Torino pareggiano 1-1. Pari anche tra Verona e Parma.

Mustapha Jawara, 22 anni, è il primo migrante a diventare arbitro di calcio in Italia.

A Correggio è iniziato il Campionato italiano calcio amputati 2025.

Titoli dei quotidiani

Corriere della Sera: Le Pen condannata, addio all’Eliseo

la Repubblica: Le Pen, fine della corsa

La Stampa: Le Pen, rivolta sovranista

Il Sole 24 Ore: La paura dei dazi affonda le borse

Avvenire: «Mai rassegnati»

Il Messaggero: Stop a Le Pen: ineleggibile. Meloni: nessuno può gioire

Il Giornale: In pensione più tardi. Il governo si oppone

Leggo: Le Pen condannata, addio all’Eliseo

Qn: Le Pen condannata. Non potrà candidarsi

Il Fatto Quotidiano: «Preparare le famiglie e i giovani alla guerra»

Libero: Ghigliottinata la destra

La Verità: Il partito della guerra brinda. Fatta fuori pure Marine Le Pen

Il Mattino: In Campania i più giovani d’Italia

il manifesto: L’amico ricercato

Domani: Francia shock, Le Pen condannata. La destra estrema urla al complotto