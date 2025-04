2 aprile, Giornata Mondiale sull’Autismo: la sfida è costruire una società accogliente

02/04/2025 07:00:00

Oggi, 2 aprile, è la Giornata mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il Ministero dell’istruzione e del merito illuminerà il proprio edificio di blu, colore simbolo scelto dall’ONU per sensibilizzare i cittadini alla conoscenza dei disturbi dello spettro autistico e richiamare l’attenzione sui diritti delle persone e delle loro famiglie.



E’ occasione preziosa per invitare tutti a una vera e profonda riflessione che coinvolga l’intera comunità, promuovere l’inclusione sociale e lavorativa deve essere obiettivo costante senza mai arretrare di un solo passo.

Sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di garantire alle persone autistiche una vita piena e soddisfacente è uno dei pilastri dell’inclusione. La giornata mondiale dell'autismo promuove la ricerca e la diagnosi contrastando la discriminazione e l’isolamento di cui sono ancora oggi vittime le persone autistiche e le loro famiglie.

Cos’è l’autismo

Il Disturbo dello Spettro Autistico riguarda la sfera del neurosviluppo che coinvolge linguaggio, socialità e comunicazione. Il disturbo è caratterizzato da interessi ristretti e comportamenti ripetitivi. Sono almeno 78 milioni le persone nel mondo che vivono nello spettro. La maggioranza di queste persone non riesce ad avere accesso ad una appropriata cura) basata su valutazioni personalizzate e su prove di evidenza. Vivere nello spettro è una condizione complessa sia per chi ne soffre che per i famigliari. La prima persona a cui è stato diagnosticato l’autismo è stata Donald Triplett, la diagnosi di autismo venne formulata dal dottor Kanner, uno dei migliori psichiatri infantili della John Hopkins University.

I dati siciliani

In Sicilia, secondo le ultime stime si ritiene che circa 90.000 persone siano affette da disturbi dello spettro autistico. A livello nazionale, l'Istituto Superiore di Sanità ha stimato che un bambino su 77, nella fascia di età 7-9 anni, presenta un disturbo dello spettro autistico, con una prevalenza maggiore nei maschi (4,4 volte superiore rispetto alle femmine). È importante notare che la Regione Siciliana dispone di 133 centri dedicati alla diagnosi e alla presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico.

Cause e disturbi

Le cause dell’autismo, oggi, sono ancora sconosciute. La maggioranza dei ricercatori è d’accordo nell’affermare che esse possano essere genetiche ma che alla comparsa di questa patologia concorrano ancora cause neurobiologiche e fattori di rischio ambientali. I primi sintomi dell'autismo si possono manifestare già prima dei 2 anni e sono estremamente variabili, ogni paziente rappresenta un caso ben distinto e diverso da qualsiasi altro. In generale, comunque, i sintomi dell'autismo distintivi e più comuni sono: ritardo nello sviluppo del linguaggio; ripetizione frequente di parole o frasi; monotonia nel suono della voce e mancanza di espressioni facciali; ripetizione di movimenti come un dondolio o il battito di mani; disinteresse verso qualsiasi forma di interazione sociale; mancanza di emotività; tendenza a isolarsi; scatti di aggressività improvvisi; sviluppo sopra la norma di potenziale cognitivo, memoria, capacità di calcolo, abilità musicali e matematiche; mancanza di coordinazione nei movimenti; eccessiva sensibilità a luci intense e suoni acuti.



L’importanza della sensibilizzazione

Le persone autistiche e le loro famiglie affrontano numerosi ostacoli, dalla discriminazione alla mancanza di risorse educative adeguate e difficoltà di accesso al mondo del lavoro. La Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo serve proprio a combattere stereotipi e pregiudizi, a promuovere politiche di inclusione nelle scuole e nei luoghi di lavoro, sostenere la ricerca scientifica. Le Istituzioni e la società civile devono collaborare per garantire pari opportunità e il pieno rispetto dei diritti delle persone autistiche.

Anche quest’anno Millecaffè e Millegusti hanno deciso di indossare spilline blu e di divulgare messaggi di sensibilizzazione, perché è importante veicolare buone pratiche per creare una società davvero accogliente e non solo di facciata. Lo scopo è quello di accrescere l’attenzione sui diritti delle persone con autismo, assicurando loro pieno supporto e accoglienza all’interno della comunità. Il 2 aprile, e ogni giorno, ricordiamoci che la diversità è una ricchezza e che l’inclusione è un valore da coltivare sempre.