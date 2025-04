2 Aprile: oggi i dazi di Trump, l'Europa attende. Caso Le Pen in Francia

02/04/2025 07:06:00

E' il 2 Aprile 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

Donald Trump oggi scoprirà le carte sui dazi che intende applicare ai prodotti stranieri. Lo farà nonostante il monito degli economisti Usa che temono una rovinosa recessione

• L’Europa attende le mosse della Casa Bianca e annuncia che reagirà duramente alle nuove tariffe, anche se sarebbe auspicabile evitare una guerra commerciale

• In Francia Marine Le Pen passa al contrattacco: sul piano giuridico punta sull’appello, su quello politico chiama a sostegno la piazza con una manifestazione indetta per domenica. Intanto è stata messa sotto scorta la giudice che l’ha condannata

• La Casa Bianca si dice «frustrata» dall’andamento del negoziato sull’Ucraina. Putin fa sapere che la proposta Usa così non va e si appresta a ricevere Xi Jinping sulla Piazza Rossa il 9 maggio. Zelens’kyj denuncia nuovi bombardamenti e incontra i paesi “volenterosi”

• JD Vance sarà a Roma attorno a Pasqua. Il vicepresidente Usa vedrà Giorgia Meloni con la quale parlerà di Ucraina e dazi, e forse il Papa, se la salute di Francesco lo permetterà

• La procuratrice Pam Bondi ha chiesto la pena di morte per Luigi Mangione, l’uomo che a New York ha ucciso a colpi di pistola il manager assicurativo Brian Thompson

• La Commissione europea consentirà di usare i fondi di coesione o del Pnrr non spesi per investimenti sui sistemi di difesa: lo ha annunciato il commissario italiano Raffaele Fitto

• La Cina ha iniziato una serie di manovre militari che accerchieranno Taiwan

• A Torino un medico del 118 è stato minacciato, pistola alla nuca, da un uomo che gli ha ordinato: «Salva mia madre o ti sparo»

• È iniziato a Latina il processo per la morte di Satnam Singh, l’operaio lasciato senza cure dopo che gli era stato tranciato un braccio

• Il giovane accusato di aver accoltellato a morte Sara Campanella di 21 anni, a Messina, è stato arrestato. Ha 27 anni ed è un collega di studi della vittima: si era invaghito di lei ed era stato respinto più volte. Qui l'articolo di Tp24.





• Un ragazzo di 16 anni, Felice Laveglia, ha perso la vita schiacciato dal trattore che stava guidando

• Il titolare della Gintoneria di Milano Davide Lacerenza, ai domiciliari per spaccio e sfruttamento della prostituzione, ha avuto un leggero ictus ed è finito all’ospedale

• Al processo per il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, il personal trainer Cristiano Iovino ha confermato in tribunale di aver avuto una vera e propria relazione con la showgirl dal 2020

• Una maxi-multa da 458 milioni di euro è stata comminata dall’Ue a 15 case automobilistiche per irregolarità nel riciclo di veicoli fuori uso

• Torna l’alta velocità sulla linea Parigi-Milano: sono previste quattro corse al giorno e i prezzi promozionali partono da 29 euro

• Un nuovo potente antibiotico è stato scoperto da un ricercatore canadese: è in grado di neutralizzare una serie di batteri ultraresistenti

• L’esercito israeliano è tornato a colpire Beirut: le bombe hanno ucciso un capo Hezbollah e altre tre persone

• In Myanmar i morti del terremoto sfiorano al cifra di tremila ma soprattutto preoccupano gli sfollati, che sono 1,6 milioni

• Al congresso leghista in programma a Firenze potrebbe partecipare Elon Musk: Salvini spera che riesca a venire

• Sono iniziate le ricerche di una studentessa, Ilaria Sula, scomparsa a Roma il 26 marzo

• In Coppa Italia il Bologna ha sconfitto l’Empoli 3-0. Oggi è in programma il derby Milan-Inter a San Siro

• Una statua a grandezza naturale raffigurante due sposi è affiorata a Pompei durante gli scavi

• È scomparsa suor Paola, religiosa, personaggio televisivo (la rese famosa il programma Quelli che il calcio) e grande tifosa della Lazio. Aveva 77 anni



Titoli

Corriere della Sera: L’Europa sui dazi: reagiremo

la Repubblica: Usa-Ue, sfida sui dazi

La Stampa: Dazi, l’Ue sfida Trump / Orsini: «L’Italia rischia»

Il Sole 24 Ore: Dazi, nuove tariffe in vigore da subito / Il piano di Trump su debito e dollaro

Avvenire: Scatta l’ora dei dazi

Il Messaggero: Al via i dazi, l’Ue alza la voce

Il Giornale: Trump, il giorno dei dazi

Leggo: Dazi, ciclone Trump sull’Europa

Qn: Oggi i dazi, l’ira dell’Ue / «Pronti a vendicarci»

Il Fatto: I fondi sociali Ue vanno / a missili, caccia e tank

Libero: L’Europa ci scippa le banche

La Verità: La vendetta di Ursula / ci fa male più dei dazi

Il Mattino: Trump, il giorno della verità sui dazi

il manifesto: Conti separati

Domani: Usa-Europa, inizia la guerra dei dazi/ Von del Leyen: «Pronti a ritorsioni»