Presentazione del libro “Lotte contadine nella Sicilia dei feudi” a Trapani

02/04/2025 16:44:00

Venerdì 11 aprile, alle 18:00, presso la Sala Sodano di Palazzo D’Alì a Trapani, si terrà la presentazione del libro “Lotte contadine nella Sicilia dei feudi – Il coraggio di Ninetta Gigante” di Salvatore Bongiorno.

Il volume racconta la storia di Ninetta Gigante, una figura emblematicamente legata alla lotta per la giustizia e per un futuro migliore, incarnando la speranza, il coraggio e la determinazione di chi si è battuto per il riscatto della Sicilia contadina.

La presentazione vedrà gli interventi degli onorevoli Bobo Craxi e Giuseppe Provenzano. L’incontro sarà moderato da Laura Lodico.

Il libro di Bongiorno porta alla luce il coraggio e l'impegno di Ninetta Gigante, ma anche di altre figure come Bernardino Verro, Giuseppe Garibaldi Bosco, e Sebastiano Bonfiglio, che non si sono mai arresi di fronte alla mafia, ai padroni terrieri e alla corruzione. Il volume esplora le difficoltà e le speranze di una generazione che ha combattuto per migliorare le condizioni dei lavoratori e portare avanti il cambiamento sociale nella Sicilia dei feudi. L’evento è promosso dal Comune di Trapani.