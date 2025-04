Valditara, la professoressa Gallo e il messaggio dirompente: "La malattia è democratica, la cura no"

02/04/2025 06:00:00

La professoressa Maria Cristina Gallo non è solo una paziente, è una donna che oggi racconta la sua malattia ma ancora di più racconta il suo attaccamento alla vita. Al senso altissimo di giustizia sociale, perché mai più, nemmeno nel buco più oscuro della Sicilia si debba raccontare di cure ritardate per referti negati in tempo.



E al di là delle responsabilità, che qualcuno paga non con la carriera ma con la coscienza, alle persone prima ancora che ai pazienti interessa sapere che può contare su una sanità efficiente.

Le parole della Gallo sono state per noi essenziali e asciutte: “Il vero cancro ce l’ha la sanità…la malattia è democratica”. Ci sentiamo di dire però una cosa: la malattia sarà democratica ma la cura non lo è. Con una sanità così devastata è quasi certo che solamente chi ha risorse economiche su cui contare può pensare di farsi curare altrove, per altri si aziona il bottone della speranza, sperando che anche quella non muoia.

La Gallo è una insegnante, quindi una donna che forma studenti non solo nella preparazione ma soprattutto nella coscienza. Uomini e donne del nostro tempo e del nostro futuro. Ecco perché il suo messaggio assume una portata dirompente.



Le parole del Ministro

A scrivere una lettera alla professoressa Gallo è stato il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara.

Parole importanti e di vicinanza: “Gentilissima professoressa Gallo, cara Maria Cristina, la prego di accettare queste mie righe come segno di gratitudine per la passione con cui svolge il suo lavoro e ha saputo infondere nei suoi studenti. La sua è una vivida testimonianza di coraggio e dedizione al proprio ruolo a conferma di come l’insegnamento sia una vera e propria missione per persone con le qualità umane come quella da lei dimostrate. Saper trasformare una condizione così drammatica come la propria malattia in una battaglia civile e morale, a beneficio di tante persone, merita la riconoscenza e il plauso dell’intera comunità scolastica del nostro paese”.

Il ministro ha pregato la professoressa “di considerare il ministero dell’Istruzione del merito al suo fianco e di non esitare a contattarmi direttamente, per qualsiasi iniziativa possa dare sostegno al suo impegno per affermare il diritto alla salute e alla vita”.



L’alunno

Salvatore Beltrallo ha scritto a nome di tutti gli alunni della prof. Gallo sul giornale della scuola: “Per noi studenti, la professoressa Maria Cristina Gallo non è mai stata soltanto un’insegnante, è sempre stata una guida, una di quelle persone che entrano in aula con il sorriso, con la passione viva negli occhi e la voglia sincera di trasmettere qualcosa che andasse oltre i libri. Oggi è molto di più: è il simbolo di una battaglia civile e morale che ci riguarda tutti”.